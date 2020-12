दीपिकाचा पुतळा एथेंस एअरपोर्टवर ; 'ऑथेंटिक स्माइल' जगभर प्रसिद्ध

मुंबई : प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण नेहमीच चर्चेत असते. तिचे अनेक चाहते तिला नेहमीच फॉलो करतात. त्यातच दीपिकाने आणखी एक कामगिरी केली आहे. हे कोणत्याही चित्रपटाच्या यशाची गोष्ट नसून दीपिका पादुकोण एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Athens International Airport)वरील प्रदर्शनामध्ये तिचा अर्धपुतळा ठेवला आहे. 'द ऑथेंटिक स्माइल्स ऑफ द वल्र्ड ऑफ पीपुल्स' असे या प्रदर्शनाचे नाव आहे. कोरोनामुळे बऱ्याच दिवसांनंतर पाहुण्यांचे स्वागत करण्यासाठी एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्टवर 'ऑथेंटिक स्माइल्स प्रदर्शन' सुरू करण्यात आले आहे. एथेंसमध्ये दीपिकाचा राखाडी संगमरवरी पुतळा बसवला आहे. पुतळ्याच्या खाली लिहिले आहे की, एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्टवर हसणारी भारतीय बॉलिवूड अभिनेत्री. ग्रे मार्बल, 2020 ए.डी. 'लंडनच्या मॅडम तुसाद वॅक्स म्युझियममध्येही दीपिकाचा मेणाचा पुतळा आहे. तिथे आणखीन पुतळे बसविण्यात आले आहेत त्या ठिकाणी दीपिकाशिवाय आणखीही काही पुतळे आहेत. हे पुतळे वेगवेगळ्या वस्तूंनी बनविलेले आहेत, जसे काही पांढरे संगमरवरी आणि काही लाकडापासून बनविलेले आहेत. विशेष म्हणजे दीपिकाचादेखील अनेक सुंदर चेहर्‍यांमध्ये समावेश केला आहे. दीपिकाने आपल्या चित्रपटात काम करणाऱ्या लोकांवर अशी छाप पाडली आहे की, तिचे हास्य प्रत्येक चाहत्याच्या हृदयात सामावलेले आहे.

Web Title: A statue of actress Deepika Padukone has been erected at Athens International Airport