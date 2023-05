Mukesh Tiwari Birthday: वसुली भाईने लोकप्रिय केलेल्या 'पनवेल' डायलॉगमागचा धम्माल किस्सा एकदा वाचाच

By

Mukesh Tiwari Famous Dialogue News: गोलमाल सिनेमातील वसुली भाई म्हणजेच अभिनेते मुकेश तिवारी यांचा आज वाढदिवस. रोहित शेट्टीच्या गोलमाल सिनेमातील अनेक पात्र प्रेक्षकांच्या लक्षात आहेत.

बडे बडे स्टार्स सिनेमात असूनही सिनेमात सगळ्यात जास्त लक्षात राहिला आणि भाव खाऊन गेला तो म्हणजे वसुली भाई.

वसुली भाईचा जल्दी बोल सुबह पनवेल निकलनेका है, हा डायलॉग प्रचंड लोकप्रिय झाला. आज मुकेश तिवारी यांच्या वाढदिवसानिमित्त काय आहे या डायलॉगमागचा धम्माल किस्सा जाणून घ्या.

(story behind mukesh tiwari famous panvel dialogue in golmal movie directed by rohit shetty)

मुकेश तिवारी यांनी एका मुलाखतीत हा किस्सा सांगितला सांगितले की, ते गोव्यात चित्रपटाचे शूटिंग करत होते. संध्याकाळी साडेचार वाजता त्यांची फ्लाइट होती. ज्या ठिकाणी शूटिंग सुरू होते ते विमानतळापासून दीड तासाच्या अंतरावर होते.

मुकेश तिवारी म्हणाले, 'आमचा सहकलाकार त्याचा वेळ घेत होता कारण त्याला तोतरेपणा करावा लागत होता. त्यावेळी शूटिंगमध्ये त्या सहकलाकाराला मी 'पटकन न बोलता' 'मला पनवेलला निघायचे आहे, मला जाऊ द्या, मी शूट करू शकणार नाही. असं सहज म्हणालो

'वसुली भाई' यांनी सांगितले की, हा संवाद लिहिलेला नाही, म्हणजे स्क्रिप्टमध्ये नव्हता. दोन्ही कलाकारांमध्ये संवाद झाला.

दुसऱ्या दिवशी मला वेगळ्या ठिकाणी शूट करायचे होते आणि त्यामुळेच त्याला घाई होती. दिग्दर्शक रोहित शेट्टीने मुकेश तिवारी यांनी सहज उच्चारलेली ही गोष्ट बरोबर हेरली.

आणि हा संवाद पुढे सिनेमात आला. मुकेश तिवारी यांनाही वाटले नसेल की त्यांच्या एका गोष्टीला इतकी प्रसिद्धी मिळेल.