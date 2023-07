Sudakshina Sarma: प्रसिद्ध गायिका सुदक्षिणा सरमा यांचं निधन, ८९ व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

Sudakshina Sarma Passed Away News: सुप्रसिद्ध आसामी गायिका सुदक्षिणा सरमा (८९) यांचे अनेक प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले. सोमवार, ३ जुलै रोजी त्यांचे निधन झाले.

मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांचा मृत्यू सकाळी 8.25 च्या सुमारास झाला. प्रेशर सोर्स, सेप्सिस आणि एस्पिरेशन न्यूमोनिया या सर्व समस्यांशी सुदक्षिणा सरमा लढत होत्या.

अखेर त्यांची जीवनाशी लढाई संपली आणि त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. सुदक्षिणा या दिग्गज आसामी गायक दिवंगत भूपेन हजारिका यांच्या धाकट्या बहिणी होत्या.

( Sudakshina Sarma Noted Assamese Singer Passes Away at the age of 89 )

सुदक्षिणा सरमा यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करताना मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा म्हणाले की, त्या राज्याच्या सांस्कृतिक विश्वातील एक चमकता तारा होत्या.

त्यांनी आपल्या काही संस्मरणीय कामगिरीने संगीताचे जग समृद्ध केले आणि त्यांच्या निधनाने राज्याच्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्राची मोठी हानी झाली आहे," असेही ते म्हणाले.

त्यांच्या दिवंगत आत्म्याला शांती मिळो अशी प्रार्थना केली आणि शोकाकुल परिवाराप्रती तीव्र संवेदना व्यक्त केल्या.

सुदक्षिणा सरमा या आसाममधील लोकप्रिय हजारिका कुटुंबातील सुपरिटेंडेंट डॉ. अभिजीत शर्मा यांचे चौथे अपत्य होत्या. लहान वयातच मोठा भाऊ भूपेन हजारिका यांच्यासमवेत त्यांनी गायनाचे धडे गिरवले.

वयाच्या नवव्या वर्षी तिने आसामचे प्रसिद्ध सांस्कृतिक कार्यकर्ते बिष्णू रावा यांच्या देखरेखीखाली कोलकाता येथे ग्रामोफोन रेकॉर्डसाठी चार गाणी रेकॉर्ड केली. सुदक्षिणा सरमा यांच्या निधनाने भारतीय संगीतविश्वावर शोककळा पसरली आहे.