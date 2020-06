सुशांतच्या आत्महत्येवर बनणार सिनेमा, 'सुसाईड ऑर मर्डर?'

मुंबई- सुशांतच्या आत्महत्येनंतर अनेक मुद्यांवर आता चर्चा होत आहे. मात्र एखाद्याच्या मृत्युनंतर चारंच दिवसात जर त्याच्या आयुष्यावर सिनेमा बनत आहे असं म्हटलं तर अनेकांना आश्चर्य वाटेल.पण म्हणतात ना बॉलीवूडमध्ये सगळं काही शक्य आहे. असंच काहीसं घडलंय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूतच्या बाबतीत. सुशांतने रविवारी त्याच्या बांद्रा येथील घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली . त्याच्या आत्महत्येमागणं कारण मात्र अद्याप समजू शकलेलं नाही. हे ही वाचा: बॉलीवूडमधील म्युझिक माफियांबद्दल सोनू निगमचा मोठा खुलासा सध्या सुशांतच्या आत्महत्येवरुन अनेक वादांना तोंड फुटलं आहे. सुशांतने आत्महत्या का केली असावी याचे अनेक तर्कवितर्क बांधण्यात येत आहेत.सुशांतने एवढं मोठं पाऊल उचलण्यामागे नेमकं वैयक्तिक कारण होतं की व्यावसायिक याचा तपास सुरु आहे. त्यामुळे एकंदरीतंच त्याच्या या मृत्युचं गुढ कधी उकलणार याचीच सगळेजण वाट पाहत आहेत. यादरम्यान सुशांतच्या या आत्महत्येवर सिनेमा बनणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गेले तीन दशक एक म्युझिक कंपनी चालवणा-या विजय शेखर गुप्ता यांनी सुशांतवर सिनेमा बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सिनेमाचं नाव देखील ठरलं असून सुसाईड ऑर मर्डर या नावाचं पोस्टर देखील समोर येत आहे. लवकरंच याचं शूटींग पूर्ण करुन रिलीज करण्याचं प्लानिंग त्यांनी केलं आहे. एका वेबसाईटला विजय शेखर गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा सिनेमा सुशांतच्या आयुष्यावर आधारित नसून त्याच्या आत्महत्येच्या घटनेवर आणि त्याच्या त्रासांवर आधारित आहे. त्यामुळे यावर सिनेमा बनवण्यासाठी कोणाचीही परवानगी घेण्याची गरज नसल्याचं त्यांनी सांगितंय. या सिनेमातून बॉलीवूड इंडस्ट्रीमधील अनेक मुद्दे समोर आणण्याचा त्यांचा हेतू आहे. सुशांतची भूमिका साकारण्यासाठी नवख्या अभिनेत्याची निवड करण्यात आली आहे. suicide or murder film will be made on sushant singh rajputs life

