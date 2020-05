अभिनेता सुनील शेट्टीने सांगितलं 'हेरा फेरी ३' रखडल्याचं खरं कारण..

मुंबई- बॉलीवूडच्या सिनेमांमध्ये सगळ्यात यशस्वी आणि कॉमेडी सिनेमा म्हणून हेरा फेरीचं नाव घेतलं जातं. हेरा फेरी सिनेमानंतर हेरा फेरी २ हा सिनेमा आला आणि आता प्रेक्षकांना उत्सुकता आहे ती हेरा फेरी ३ या सिनेमाची. मात्र सिनेमाच्या निर्मात्यांनी आत्तापर्यंत या तिस-या भागाची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. याचदरम्यान आता सिनेमातील अभिनेता सुनील शेट्टीची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. सुनील शेट्टीने हा सिनेमा का रखडला आहे याचं कारण सांगितलं आहे. हे ही वाचा: शाहीदच्या आईने ३६ वर्षांनी केला पंकज कपूर यांच्या घटस्फोटाबाबतचा खुलासा.. सुनील सांगतो की आम्हाला माहित आहे की चाहते हेरा फेरी ३ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत मात्र हा सिनेमा काही अडचणींमधून जात आहे. जशा या सिनेमाच्या काही अडचणी दुर होतील तसं लगेचच हा सिनेमा प्रेक्षकांसमोर सादर केला जाईल. सिनेमाविषयी सांगताना सुनील शेट्टी म्हणाला, सध्यातरी या सिनेमाच्या बाबतीतलं सगळं काम थांबलं आहे. सिनेमाची टीम हेरा फेरी ३ सिनेमा बनवणार आहे मात्र काही अडचणी आहेत त्या सगळ्यात आधी दूर करणं गरजेचं आहे. सगळ्यांनाच माहित आहे की हा सिनेमा तेवढाच हिट झाला होता जेवढे सध्या या सिनेमाचा लोक मीम्स बनवण्यासाठी वापर करत आहेत. आम्हाला सगळ्यांनाच याची कल्पना आहे की प्रेक्षक या सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. हेरा फेरी २००० मध्ये रिलीज झाली होती. हा सिनेमा प्रियदर्शन यांनी दिग्दर्शित केला होता. ज्यात अक्षय, सुनील, परेश रावल आणि तब्बु हे कलाकार होते. त्यानंतर या सिनेमाचा दुसरा भाग हेरा फेरी २ हा २००६ मध्ये रिलीज झाला होता. नीरज वोराने दिग्दर्शित केलेल्या या सिनेमात याच तीन कलाकारांनी काम केलं होतं. २०१७ मध्ये नीरज वोरा यांनी हेरा फेरी ३ ची घोषणा करताना या तीनही कलाकारांना न घेता जॉन अब्राहम, अभिषेक बच्चन आणि नाना पाटेकर यांना घेऊन सिनेमा करणार असल्याचं म्हटलं होतं मात्र त्यानंतर नीरज वोरा यांचं निधन झालं. २०१८ मध्ये इंदर कुमार यांनी हेरा फेरी ३ दिग्दर्शित करणार असल्याची घोषणा केली आणि पुन्हा अक्षय, सुनील आणि परेश रावल यांना मुख्य भूमिकेत घेण्याचा निर्णय घेतला होता. suniel shetty revealed why hera pheri 3 is on hold

