Sunny Deol : 'तुला शाहरुख अन् सलमानमधील कोणती गोष्ट खटकते', सनीनं काय दिलं उत्तर?

Sunny Deol says he doesn’t like how Shah Rukh Khan : प्रसिद्ध अभिनेता सनी देओल हा नेहमीच त्याच्या आक्रमक आणि परखड स्वभावासाठी ओळखला जाणारा सेलिब्रेटी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सनी देओल हा वेगवेगळ्या कारणांसाठी चर्चेत आला आहे. तब्बल २१ वर्षानंतर त्याचा गदर २ नावाचा चित्रपट प्रदर्शित झाला. त्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.

सनीनं गदरची सक्सेस पार्टी आयोजित केली होती. त्यात बॉलीवूडमधील अनेक सेलिब्रेटी सहभागी झाले होते. शाहरुख सलमानपासून विकी कौशल, रणवीर सिंग पर्यत सगळ्यांनी या कार्यक्रमामध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी सनीनं सर्वांचे आभार मानले होते. आमीर खानही जातीनं या कार्यक्रमाला उपस्थिती लावली होती. यामुळे सनी देओल आणि बाकीच्या कोणत्याही अभिनेत्यांमध्ये कोणतीही वैमनस्य नाही हे स्पष्ट झाले.

आता सनीनं कॉफी विथ करणमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी करणनं त्याला बॉलीवूडमधील तीन दिग्गज अभिनेत्यांविषयी प्रश्न विचारले होते. त्यात सलमान, आमिर आणि शाहरुखविषयी प्रश्न विचारुन सनीला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावर त्यानंही दिलेलं उत्तर चाहत्यांच्या प्रतिक्रियेचा विषय आहे.

सनीनं करणच्या त्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटलं की, मला शाहरुख आणि सलमानमधील काही गोष्टी आवडत नाहीत. त्यात शाहरुखविषयी बोलायचे झाल्यास तो त्याची जी कंपूशाही तयार करतो मला त्याबद्दल राग आहे. दुसरीकडे सलमानविषयी बोलायचे झाल्यास तो सगळ्यांनाच बॉडी बिल्डर करण्याच्या मागे लागला आहे. त्यामुळे मी त्यांना आणखी काय सांगणार आणि त्यांच्याविषयी काय बोलणार हा प्रश्न आहे.

सनीनं करण जोहरच्या कॉफी विथ करणच्या आठव्या सीझनमध्ये सहभाग घेतला होता. त्यावेळी त्यानं बॉलीवूडमधील वेगवेगळ्या गोष्टींवर मतं व्यक्त केली आहे. त्याची चर्चा होत आहे. सनीनं यापूर्वी देखील बॉलीवूडचा खिलाडी अक्षय कुमार आणि त्याच्या ओएमजी चित्रपटाविषयी दिलेली प्रतिक्रिया चर्चेत आली आहे. यापूर्वी सनीनं २००५ मध्ये करण जोहरच्या कॉफी विथ करणमध्ये भाग घेतला होता. त्यानंतर आता तो पुन्हा एकदा त्या शोमध्ये सहभागी झाला.