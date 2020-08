सुशांत प्रकरणामुळे 'द कपिल शर्मा' शो बॉयकॉट करण्याची होतेय मागणी

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतच्या अचानक झालेल्या मृत्युमुळे सुशांतच्या चाहत्यांमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. त्यांचा हा राग ते सोशल मिडियाच्या माध्यमातून व्यक्त करत आहेत. सुशांत सिंह राजपूतचे चाहते आता 'द कपिल शर्मा शो' बॉयकॉट करण्याची मागणी करत आहेत. याचं मुख्य कारण आहे सलमान खान. आता तुम्हाला वाटेल सलमान खान आणि कपिल शर्मा शोचा काय संबंध? रिया ड्रग चॅटः ईडीने जया साहाला पाठवले समन्स, नारकोटिक्स ब्युरोदेखील ऍक्शन मोडमध्ये​ बॉलीवूडचा सुपरस्टार सलमान खान 'द कपिल शर्मा शो'च्या निर्मात्यांपैकी एक आहे. सोशल मिडियावर एका युजरने जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत नावााच्या एका फेसबुक ग्रुपवर लिहिलं आहे की, 'प्रिय सदस्य, द कपिल शर्मा शो वर पूर्णपणे बहिष्कार टाका.' तर ग्रुपमधील दुस-या एका सदस्याने म्हटलंय, 'सुशांत सिंहच्या कुटुंबियांनो कृपया हे लक्षात ठेवा की सलमान खान द कपिल शर्मा शोचा सहनिर्माता आहे. आम्ही केवळ त्याच्या सिनेमांवरंच नाही तर तर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी त्याच्या प्रत्येक गोष्टीवर बहिष्कार टाकला आहे. आत्तापासून 'द कपिल शर्मा शो' पूर्णपणे बॉयकॉट.' या फेसबुक ग्रुपवर आत्ताच्या घडीला ९१ हजार सदस्य आहेत. 'द कपिल शर्मा शो'च्या बॉयकॉटला समर्थन देण्यासाठी अनेक सदस्यांनी पोस्टला लाईक,शेअर आणि कमेंट करुन प्रतिसाद दिला आहे. सुशांतच्या मृत्युनंतर सलमान खान त्या बॉलीवूड सेलिब्रिटींपैकी एक आहे ज्यांच्यावर घराणेशाही आणि बाहेरच्या कलाकारांसोबत पक्षपात करत असलेल्या आरोपांचा सामना करत आहे. सोशल मिडियावर सुशांतच्या असंख्य चाहत्यांच म्हणणं आहे की सुशांत घराणेशाहीचा बळी ठरला. sushant fans want to boycott the kapil sharma show because of salman khan

