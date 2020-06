सुशांतच्या मृत्युवर एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता गप्प का? सहकलाकार प्रार्थना बेहरेचा खुलासा

मुंबई- अभिनेता सुशांत सिंग राजपुतच्या आत्महत्येमुळे सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला आहे. त्याने एवढं टोकाचं पाऊल का उचचलं असावं असा प्रश्न आता सगळ्यांना सतावतोय. त्याच्यासोबत काम केलेले कलाकार या धक्क्यातून सावरत नाहीयेत. असं असताना सोशल मिडियावर सुशांतची एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे आणि सुशांतचा मित्र महेश शेट्टी यांच्यावर चाहत्यांच्या प्रश्नांचा भडिमार होतोय. सुशांत सिंग राजपूतसोबत 'पवित्र रिश्ता' या मालिकेत काम करणारी अभिनेत्री प्रार्थना बेहरेला देखील सुशांतच्या आत्महत्येची बातमी ऐकून मोठा धक्का बसला आहे. तिने सोशल मिडियावर अंकिता आणि महेश यांना जज करणं बंद करा असं देखील म्हटलंय. हे ही वाचा: सुशांतच्या आत्महत्येनंतर दिग्दर्शकाने केला सलमान खानवर आरोप 'पवित्र रिश्ता' या मालिकेत अंकिता लोखंडेच्या बहिणीच्या भूमिकेत असलेली मराठमोळी अभिनेत्री प्रार्थना बेहरे सुशांतच्याही तितक्याच जवळची होती. सुशांत तिला लहान बहिण मानायचा. या मालिकेनंतर सुशांत आणि प्रार्थना जास्त संपर्कात नसले तरी अंकिता आणि प्रार्थनाची चांगली मैत्री जमून आली होती. सुशांतच्या मृत्युनंतर सोशल मिडियावर अनेक कमेंट्स पाहायला मिळतायेत की त्याची एक्स गर्लफ्रेंड अंकिताने आत्तापर्यंत काहीच कशी प्रतिक्रिया दिली नाही. इतकंच नाही तर सुशांतचा मित्र महेशने फोन उचचला नाही यावर अनेकजण टिका करत आहेत मात्र या सगळ्यावर अभिनेत्री प्रार्थना बेहरेने सांगितलंय की 'सुशांतच्या आत्महत्येची बातमी ऐकून अंकिता पूर्णपणे कोसळली आहे. ती खूप रडतेय. पण लोकांना हे समजलं पाहिजे की प्रत्येकजण आपापल्या आयुष्यात पुढे जात आहे मात्र अंकिता ती बातमी ऐकून त्याच्यातंच अडकून पडली आहे. तिच्या आयुष्यात आता आणखी कोणीतरी आहे त्यामुळे तिला त्या नात्याचा देखील मान ठेवायचा आहे.' प्रार्थनाने पुढे हे देखील सांगितलं की, 'पवित्र रिश्ता'च्या त्यांच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर खूप मेसेज आले होते मात्र तिने ते उशीरा पाहिले. तिला काही समजलं नाही आणि मग तिने अंकिता लोखंडेला फोन केला तेव्हा ती खूप रडत होती. त्यानंतर तिने महेश शेट्टीला देखील फोन केला तेव्हा तोही खूप रडत होता. प्रार्थनाने 'पवित्र रिश्ता'चे जुने दिवस आठवत म्हटलं की ते दोघंही एकत्र रिक्षामधून प्रवास करायचे त्यानंतर सुशांतने पहिली स्कोडा कार घेतली तेव्हा त्याने सगळ्यांना फिरायला नेलं होतं. त्यानंतर त्याने जॅग्वॉर आणि रेंज रोव्हर कार खरेदी केली तेव्हा देखील प्रार्थनाला या कारमधून तो फिरायला घेऊन गेला होता. sushant singh rajput co star prarthana behere asks people to stop judging ankita and mahesh



