सुशांतच्या वडिलांनी रिया चक्रवर्ती आणि मॅनेजर श्रुतीला केलेला 'तो' मेसेज आला समोर

मुंबई- सुशांत मृत्यु प्रकरणात सगळीकडून तपास सुरु आहे. त्यातंच आता सीबीआय आणि ईडीने देखील तपास हाती घेतला आहे. यासोबतंच सुशांतचे कुटुंबिय सतत रियावर सुशांतला त्यांच्यापासून दूर केल्याचा आरोप करत आहेत. काही दिवसांपूर्वी रिया चक्रवर्तीने सोशल मिडियावर व्हॉट्सअप चॅटचे काही स्क्रीनशॉट शेअर केले होते. ज्यामध्ये असा दावा केला होता की सुशांतचे त्याच्या बहीणींशी संबंध चांगले नव्हते. यावर सुशांतच्या बहिणीने एक व्हिडिओ शेअर करत त्याला प्रत्युत्तरही दिलं होतं. मात्र आता अशा मॅसेजचे स्क्रीनशॉट समोर येत आहेत जे सुशांतच्या वडिलांनी रिया आणि श्रुतीला केले होते. हे ही वाचा: रिया चक्रवर्तीनंतर ईडी करणार संदीप सिंहची चौकशी सुशांतच्या वडिलांचा सुशांतसोबत संपर्क होत नसल्याने त्यांनी रिया चक्रवर्ती आणि श्रुती मोदीला केलेल्या मेसेजचे स्क्रीनशॉय आता समोर आले आहेत. हे मेसेज गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१९ मधील २९ नोव्हेंबरचे असल्याचं सांगितलं जातंय. सुशांतच्या वडिलांनी रियाला पाठवलेला मॅसेज असा होता, 'जेव्हा तुला माहित झालं की मी सुशांतचा वडिल आहे तेव्हा तु माझ्याशी बोलली का नाहीस ? नेमकं काय चाललंय? मैत्रीण म्हणून तु त्याची काळजी घेतेयस, देखभाल करतेयस त्याच्यावर उपचार करतेयस तर माझंही हे कर्तव्य आहे की वडिल या नात्याने सुशांत बद्दल मला सगळी माहिती मिळावी. यासाठी फोन करुन मला माहिती दे.' एवढंच नाही तर सुशांतच्या वडिलांनी रियाची मॅनेजर श्रुती मोदीला देखील मेसेज केला होता. त्यांनी लिहिलं होतं की, 'मला माहित आहे की सुशांतची सगळी कामं तु पाहतेस. तो आता कोणत्या परिस्थितीत आहे यासाठी त्याच्याशी बोलायचं होतं. काल सुशांतसोबत बोलणं झालं होतं तेव्हा तो म्हणाला होता की तो खूप त्रासलेला आहे. आता तुच विचार कर की एक वडिल म्हणून मला त्याची किती काळजी लागली असेल. म्हणून तुझ्याशी बोलायचं होतं. आता तुला बोलायचंच नाहीये तर मला मुंबईला यावं लागेल. विमानाचं तिकीट पाठवून दे.' सुशांतच्या वडिलांनी केलेले हे मेसेज मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा या प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं आहे. sushant singh rajputs father messaged rhea and shruti modi to talk to his son

