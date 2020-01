सुशांतच्या गर्लफ्रेंडने खास फोटो शेअर करत केलं बर्थ डे विश !

मुंबई : बॉलिवूडमध्ये नवनवीन कलाकारांची एन्ट्री होतच असते. पण, काही कलाकारांनी मोजकेच सिनेमे करुन आपली जागा निर्माण केली आहे. त्यातील एक नाव आहे सुशांत सिंग राजपुत. सुशांत गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. बी-टाऊनमध्ये चर्चा आहे ती त्याच्या अफेअरची. सुशांत सिंग एका अभिनेत्रीला डेट करत आहे. त्याच्या गलफ्रेंडने त्याचासोबतचा फोटो शेअर केला आहे.

Happy birthday to the most beautiful ” supermassive black hole “ that is known to mankind !

Shine on you crazy diamond @itsSSR #boywithagoldenheart #rheality pic.twitter.com/jtHkbS3zbs

— Rhea Chakraborty (@Tweet2Rhea) January 21, 2020