स्वरा भास्करची 'रसभरी' पाहून चाहते घायाळ, काळी वेळातंच मिळाले इतके व्ह्युज

मुंबई- लॉकडाऊनमुळे सध्या डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर वेगवेगळे विषय हाताळले जात आहेत. प्रेक्षकांना डिजीटलवर पाहण्यासाठी आवडणारा कंटेन्ट इथे दिला जातोय. अशाच एका हटके विषयाशी संबंधित वेबसिरिजचा ट्रेलर नुकताच रिलीज झाला आहे. अभिनेत्री स्वरा भास्करच्या या आगामी 'रसभरी' या वेबसिरीजचा हा ट्रेलर आहे. हा ट्रेलर सध्या सोशल मिडियावर धुमाकुळ घालतोय. स्वरा भास्करचा बोल्ड अंदाज यात दिसून येत आहे. हे ही वाचा: दोन वर्ष रखडलेला मनोज वाजपेयी स्टारर भोसले सिनेमा अखेर होणार रिलीज स्वरा भास्करच्या 'रसभरी' या वेबसिरीजचा ट्रेलर रिली झाल्यावर चाहत्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. या सिरीजमध्ये स्वरा एका शालेय शिक्षिकेच्या भूमिकेत बोल्ड अवतारात दिसून येत आहे. आत्तापर्यंत 'रसभरी'ला ६ लाखांपेक्षा जास्त व्ह्युज मिळाले आहेत. स्वरा भास्कर सोबत या वेबसिरीजमध्ये, आयुष्मान सक्सेना, रश्मि अगडेकर, चितरंजन त्रिपाठी, नीलू कोहली, प्रद्युम्न सिंह, सुनिक्षी ग्रोवर, मंजू शर्मा, अरुणा सोनी, अक्षय सोनी आणि नवखा अभिनेता अक्षय बैचू असे कलाकार आहेत. 'रसभरी' या वेबसिरिजची कथा शांतनू श्रीवास्तवा यांनी लिहिली आहे. पहिल्यांदा वेबसिरीजमध्ये दिसणारी स्वरा भास्कर रसभरी आणि इंग्रजीची शिक्षिका शालू बंसलच्या भूमिकेत आहे. विशेष म्हणजे नेहमी वेगवेगळे प्रयोग करणारी स्वरा या वेबसिरीजमध्ये एका नवीन अंदाजाच पाहायला मिळेल.निखिल नागेश भट्ट यांच्ं दिग्दर्शन असलेली ही वेबसिरीज ऍमेझॉन प्राईमवर २५ जून रोजी रिलीज होणार आहे. ही वेबसिरीज म्हणजे एक कॉमेडी ड्रामा आहे ज्यात एक मुलगा त्याच्या वर्ग शिक्षिकेच्या प्रेमात पडतो. याच शिक्षिकेची भूमिका स्वरा भास्कर साकारत आहे. विशेष म्हणजे या कथेत एक मोठा ट्वीस्ट आहे तो म्हणजे स्वरा यात डबल रोलमध्ये आहे. एका रोलमध्ये ती विद्यार्थ्यांना शिकवताना दिसेल तर दुस-या रोलमध्ये ती वेश्शाच्या भूमिकेत दिसेल जिचं नाव आहे 'रसभरी.' स्वरा भास्कर नेहमीच तिच्या भूमिकांमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करताना दिसते. यावेळी वेबसिरीजच्या माध्यमातून ती प्रेक्षकांचं मन जिंकण्याासाठी सज्ज आहे. तिच्या 'रसभरी' या सिरीजला लाखोंमध्ये व्ह्युज मिळाले असले तरी काही चाहते मात्र या कंटेटमुळे नाराज आहेत आणि ते यावर प्रतिक्रिया देत व्यक्त होत आहेत. swara bhaskar rasbhari out and social media troll for bold content

