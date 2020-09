स्वरा भास्कर, गोहर खान, रिचाच्या शेलक्या प्रतिक्रियांनी नेटकरी संतापले

मुंबई - बाबरी मशीद प्रकरणात बुधवारी न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालानंतर काही वेळातच सोशल माध्यमांतुन त्यावर उलट सुलट प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या. निकालावर अनेकांनी आनंद साजरा केला. तर काहींंकडुन त्याविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच यासगळ्यात बॉलीवूडच्या कलाकारांनी उडी घेतली असून त्यांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांवर तितकेच तिखट उत्तर नेटक-यांनी दिले आहे.

अयोध्येतील बाबरी विध्वंस प्रकरणाचा निकाल बुधवारी लागला. १९९२ मध्ये बाबरी विध्वंस प्रकरणी लखनऊमधील सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात हा निकाल देण्यात आला. बाबरी मशीद पाडण्याचा कट हा पूर्वनियोजित नव्हता, असा निर्वाळा देत या प्रकरणातील सर्वच आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. याप्रकरणी भाजपचे जेष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांच्यासह 20 जण मुख्य आरोपी होते. या सर्वांची निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर काही बॉलिवूड कलाकारांनी आपले मत व्यक्त केले आहे.

अभिनेत्री स्वरा भास्कर हिने “.. बाबरी मस्जिद ख़ुद ही गिर गया था। ” असं उपरोधिक ट्विट केलं आहे. गौहर खान हिने “भूकंपामुळे मशीद पडली होती का?” असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. काही बॉलिवूड कलाकारांच्या या शेलक्या आणि उपरोधिक प्रतिक्रिया सध्या सोशल मीडियावर सर्वांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. यावर काही तासांत शेकडो नेटकऱ्यांनी यावर आपल्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. तर रिचा चढ्ढा हिने '' इस जगह से ऊपर भी एक अदालत है, यहां देर है अंधेर नहीं। " असे म्हटले आहे. १९९२ साली देशव्यापी रथयात्रा काढण्यात आली होती, जिचं नेतृत्व लालकृष्ण अडवाणी यांनी केलं होतं.

But ofcourse ! it was an earthquake! Hahahhaha . The joke is on us ! https://t.co/LSqwSFBA36

