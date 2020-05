अभिनेत्री तापसी पन्नु करतेय 'या' खेळाडूला डेट..

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेत्री तापसी पन्नु नेहमीच तिच्या ट्वीटरवरील ट्वीटमुळे चर्चेत असते. केवळ सिनेइंडस्ट्रीबाबत ट्वीट नाही तर चालु घडामोडी, सामाजिक गोष्टी यावर अनेकदा तापसी ट्विटरवर बिनधास्त तिचं मत मांडताना दिसून आली आहे. मात्र यावेळी तापसी चर्चेत आहे ती तिच्या अफेअरमुळे. तापसी एका खेळाडूला डेट करत असल्याच्या चर्चा आता ऐकायला मिळत आहेत. हे ही वाचा: सलमानचं फार्महाऊसवर शूट झालेलं 'तेरे बिना' गाणं पाहण्यासाठी तुटून पडले चाहते, गाण्यात सलमान-जॅकलीचा जबरदस्त रोमँटिक अंदाज.. तापसी पन्नूने नुकत्याच एका वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिच्या रिलेशनशिपबाबत खुलासा केलाय. या मुलाखती दरम्यान तापसीने तिच्या आयुष्यात खास व्यक्ती असल्याचं कबुल केलं होतं. तापसी सांगते, मला कोणापासूनही काही लपवायचं नाहीये. मी माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात खुप सुखी आहे. मात्र यासोबतंच मी माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत बोलू इच्छित नाही कारण त्यावर मग खूप चर्चा होते. मी एवढ्या वर्षात जे कमवलंय त्यासाठी खूप मेहनत केली आहे. माझ्या आयुष्यात एक खास व्यक्ती आहे आणि याबाबत माझ्या कुटुंबाला देखील माहित आहे. माझ्या कुटुंबाला याविषयी माहित असणं गरजेचं आहे. मी ज्याच्यासोबत आहे त्यांना ती व्यक्ती पसंत आहे. मला आठवतं मी नेहमी म्हणायची जर मम्मी पप्पा नाही म्हणाले तर आपलं काही होऊ शकत नाही. या मुलाखतीच्या दरम्यान तापसीची आई देखील तिथे हजर होती. त्यावेळी तापसीची आई निर्मलजीत पन्नु यांनी सांगितलं, माझा तापसीवर पूर्ण विश्वास आहे. ती तिचा आयुष्याचा जोडीदार म्हणून ज्या कोणाला निवडेल त्यासाठी आम्ही तिच्या सोबत आहोत. तापसी पन्नु ज्या खेळाडूला डेट करत असल्याच्या चर्चा आहेत तो म्हणजे बॅटमिंटन खेळाडू मॅथीस बोए. तापसी आणि मॅथीस अनेक वर्षांपासून एकमेकांना डेट करत असल्याचं कळतंय. मात्र अजुनही तापसीने ती मॅथीसला डेट करत असल्याच्या बातम्यांवर मौन पाळणंच पसंत केलंय. taapsee pannu says she wont hide her relationship

