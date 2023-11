By

Tamil actor Suriya injured on the sets of ‘Kanguva’: साऊथचा प्रसिद्ध सुपरस्टार सुर्या सध्या त्याच्या आगामी सिनेमा कांगुवा या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. मात्र आता सुर्याबाबात एक बातमी समोर आली आहे.

जी सुर्याच्या चाहत्यांसाठी काळजीत टाकणारी आहे. चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान सुर्याचा अपघात झाला आहे. या अपघातात तो गंभीर जखमी झाल्याचे बोलले जात आहे. शूटिंगदरम्यान घडलेल्या अपघातानंतर फिल्म युनिटला तात्काळ अलर्ट करण्यात आले होते.

त्यानंतर सुर्याला तात्काळ स्थानिक रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. सूर्याला या अपघातात गंभीर दुखापत जखमी झाली आहे. चेन्नईत कांगुवा या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान हा अपघात झाल्याचे बोलले जात आहे.

मिडिया रिपोर्ट्सनुसार, चित्रपटाच्या शूटिंगवेळी एक सीन शूट करत असताना सूर्यावर कॅमेरा पडला. त्यामुळे सुर्याच्या खांद्याला गंभीर दुखापत झाली. सुर्या सध्या रुग्णालयात दाखल आहे. मात्र याबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती समोर आलेली नाही.

सूर्या हा साउथ इंडस्ट्रीतला खुप लोकप्रिय अभिनेता आहे. त्याची क्रेझ केवळ साउथ पुरताच मर्यादित नसून जगभर त्याचे चाहते पसरले आहेत. सुर्याचे चाहते त्याच्या कांगुवा चित्रपटाची प्रतिक्षा करत आहेत. सुर्याच्या कांगुवा चित्रपटाचं दिग्दर्शन अॅक्शन डायरेक्टर म्हणून प्रसिद्ध असलेला शिवा करत आहे.

कांगुवा हा एका ऐतिहासिक कथेवर आधारित सिनेमा असणार आह. ज्याचा टिझर रिलिज करण्यात आला आहे. या चित्रपटात बॉलिवूड अभिनेत्री दिशा पटानी मुख्य भूमिकेत आहे. हा चित्रपट एकाच वेळी तब्बल 38 भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

कांगुवा चित्रपट 3D आणि आयमॅक्स तंत्रज्ञानामध्ये प्रदर्शित होणार असल्याचे निर्मात्यांनी सांगितले आहे. मात्र आता सूर्याच्या दुखापतीमुळे शूटिंगला विलंब होणार असल्याने चाहत्यांना या चित्रपटासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.