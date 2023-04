Tejaswini Pandit: तेजस्वीनी पंडितचा 'त्या' खास व्यक्तीसोबत फोटो.. अन सिद्धूच्या कमेंटनं लक्ष वेधलं..

By

Tejaswini Pandit: तेजस्विनी पंडित या मराठी अभिनेत्रीचे चाहते महाराष्ट्रभरात आहेत. तिच्या अभिनयासोबतच तिच्या सौंदर्याचेही अनेकजण वेडे आहेत. सध्या ती अभिनेत्री आणि निर्माती अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये आहे.

काही दिवसांपूर्वीच तिची अथांग ही वेब सिरिज येऊन गेली. या सिरिजची बरीच चर्चा झाली. सध्या ती विविध प्रोजेक्ट वर काम करत आहे. तेजस्विनीच्या कामासोबतच तिचे वैयक्तिक आयुष्य हा देखील एक चर्चेचा विषय राहिला आहे.

तेजस्विनीचे 2012 मध्ये लग्न झाले पण काही वर्षातच तिने घटस्फोट घेतला. सध्या ती सिंगल असून तिच्या आयुष्यात नवं कुणी डोकावतय का अशी चर्चा तिने नुकत्याच शेयर केलेल्या फोटोवरून सुरू झाली आहे.

तेजस्विनीने नुकताच एक फोटो शेयर केला आहे. ज्यामध्ये ती अत्यंत आलीशान गाडी मध्ये बसली आहे. सोबत एक देखणा, रुबाबदार तरुण आहे. आणि या फोटोवर तिने 'सफरनामा' असे कॅप्शन दिले आहे.

हा तरुण दुसरा तिसरा कुणीही नसून तिच्या अथांग सिरिज मधील नायक धैर्य घोलप आहे. या फोटोत दिसतंय की तेजस्विनी आणि धैर्य कुठेतरी प्रवासाला निघालेले असताना हा फोटो टिपला गेला आहे.

या फोटोवर अनेकांनी आपले प्रेम व्यक्त करत त्यांचे कौतुक केलं आहे. तर कुणी फोटो मस्त आलाय अशी कमेंट दिली आहे.

पण अभिनेता सिद्धार्थ जाधवच्या कमेंटने मात्र लक्ष वेधलं आहे. या फोटोवर सिद्धार्थने 'My heart goes hmmm hmmm hmmm' म्हणजे ''माझ्या हृदयात काहीतरी होतंय..'' खट्याळ कमेंट दिली आहे. त्यामुळे सिद्धार्थला नेमकं काय म्हणायचं आहे? तो तेजूच्या नव्या नात्याविषयी बोलू पाहतोय का अशा चर्चा सुरू झाल्या आहेत.