Kiran Mane: मराठीत अभिनयाकडे गांभीर्याने बघणारे नट कमी... किरण माने जरा स्पष्टच म्हणाले

Raavrambha Teaser Kiran Mane News: बिग बॉस मराठी ४ मधून किरण माने घराघरात लोकप्रिय झाले. किरण माने आता लवकरच रावरंभा सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.

बिग बॉस मराठी ४ गाजवल्यावर किरण मानेंचा हा पहिलाच सिनेमा असणार आहे. या सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे.

किरण माने कलाकार म्हणून स्वतः सुद्धा सिनेमाविषयी उत्सुक आहेत. नुकतीच किरण माने यांनी रावरंभा विषयी खास पोस्ट लिहिली आहे, जी चर्चेत आहे.

(There are few actors who take acting seriously in Marathi movies... Kiran Mane latest post viral)

किरण माने लिहितात.. एकमेकांना काळीज देऊन बसलेले राव आणि रंभा. ...ताटातूट झालेल्या या प्रेमवीरांना एकत्र आणण्यासाठी स्वत:च्या जीवाजी बाजी लावणारा हकीमचाचा !

...मला आपले, मराठीतले लै कमी अभिनेते मनापास्नं आवडतात. त्यातलाच एक ओम भूतकर ! ओम एकांकिका स्पर्धा, शाॅर्टफिल्मस् करत होता तेव्हापासून मी त्याला पहातोय. एकदोन वेळा भेटलोही.

किरण माने पुढे लिहितात.. 'यशवंतराव चव्हाण' सिनेमात त्याने तरूण यशवंतराव साकारले होते तेव्हा मी त्यांच्या कराडमधील राजकीय गुरूंची, बाबूराव गोखलेंची भुमिका केली होती. ती आमची पहिली भेट.

नंतर एकदा ललित कला केंद्रामध्ये परीक्षक म्हणून आम्ही एकत्र काम केलं होतं. पण या दोन भेटींतच त्याच्या अभ्यासू वृत्तीनं माझं मन जिंकून घेतलं होतं...

हल्ली 'अभिनय' या गोष्टीकडं गांभीर्यानं पहाणारे नट मराठीत जवळजवळ लुप्त होत चाललेत. अशा परिस्थितीत ओमसारखं कुणी भेटलं तर 'माझीया जातीचे' कुणीतरी भेटल्यासारखा आनंद होतो मला !

पुढे सिनेमातील अभिनेत्री मोनालिसा बागल विषयी किरण माने लिहितात...मी जिथे लहानाचा मोठा झालो, त्या मायणीजवळच्या कातरखटावची मोनालिसा बागल. गांववाले म्हणून आम्हाला एकमेकांबद्दल लै आपुलकी वाटते. भेटल्यावर किती बोलू आणि किती नको असं होतं.

प्रत्येकवेळी बोलणं अपूर्ण रहातं. 'पुढच्यावेळी पुण्यात दिवसभर वेळ काढून भरपूर बोलूया.' असं ठरवून आम्ही निरोप घेतो.

'हिराॅईन' म्हणून कुठलेही नखरे न करता, प्रामाणिकपणे काम करणं आणि सतत नविन शिकण्याची इच्छा असणं हे तिचे गुण तिला नक्कीच खूप पुढे घेऊन जातील यात शंकाच नाही.

अशाप्रकारे किरण माने रावरंभा सिनेमाच्या निमित्ताने सिनेमातील प्रमुख कलाकार ओम भुतकर आणि मोनालिसा बागल यांच्याविषयी खास पोस्ट लिहिली आहे.

येत्या १२ मे ला ‘रावरंभा’ इतिहासातील हे ‘मोरपंखी पान’ पडद्यावर रसिकांसमोर उलगडणार आहे.

निर्माते निर्माते-शशिकांत शीला भाऊसाहेब पवार आणि दिग्दर्शक अनुप जगदाळे ही प्रेमकहाणी प्रेक्षकांसमोर आणणार आहेत.