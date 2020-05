ईदच्या निमित्ताने बॉलीवूडमधील 'हे' क्षण कायम राहतील चाहत्यांच्या आठवणीत

मुंबई- ईदचं निमित्त हे बॉलीवूडसाठी नेहमीच खास असतं. ईदची पार्टी म्हणजे बॉलीवूडकरांसाठी एकमेकांना भेटण्याचं एक चांगलंच निमित्त असतं. या पार्टीमध्ये दरवर्षी अनेक सेलिब्रिटी उपस्थित राहतात. मात्र यावर्षी कोरोनाच्या जागतिक संकटामुळे देशभरात लॉकडाऊन सुरु आहे त्यामुळे यंदा कोणतीच पार्टी आयोजित केली गेली नाहीये. मात्र आजही बॉलीवूडकरांच्या लक्षात असणारी ईद म्हणजे २०१३ मधील बाबा सिद्दीकीच्या पार्टीत शाहरुख सलमानची झालेली गळाभेट. चला तर मग यानिमित्ताने आज पाहुयात बॉलीवूडमधले असेच काही आठवणीतले ईदचे क्षण. हे ही वाचा: बॉलीवूडमध्ये अमिताभ, अनुपम खेर पासून ते सोनम कपूरपर्यंत या सेलिब्रिटींना दिल्या ईदच्या शुभेच्छा बॉलीवूडचा बादशाह शाहरुख खान दरवर्षी ईदची पार्टी देतो. २०१३ मध्ये शाहरुखच्या ईदच्या पार्टीमध्ये सुपरस्टार दिलीप कुमार देखील उपस्थित राहिले होते. या पार्टीमधील जे फोटो समोर आले होते त्यात शाहरुख खान स्वतःच्या हातांनी दिलीप कुमार यांना जेवण भरवत आहेत. या पार्टीनंतर शाहरुख खान स्वतः ड्राईव्ह करत दिलीप कुमार आणि सायरा बानो यांना त्यांच्या घरी सोडून आल्याचं ऐकायला मिळतं. अनेक वर्षांच्या अबोल्यानंतर सलमान खान आणि शाहरुख यांनी एकमेकांची गळाभेट घेतल्याचे फोटो सोशल मिडीयावर व्हायरल झाले होते. दोघांमध्ये २००८ सालच्या कतरिनाच्या बर्थडे पार्टीत कडाक्याचं भांडण झालं होतं. यानंतर दोघांनी एकमेकांशी बोलणं सोडलं होतं. मात्र २०१३ मधील बाबा सिद्दीकीच्या इफ्तार पार्टीमध्ये दोघांची त्यांच्यातील मतभेत बाजूला सारत एकमेकांना मिठी मारली होती. बाबा सिद्दीकीच्या पार्टीमध्ये बॉलीवूडमधले अनेक बडे सेलिब्रिटी हजर राहतात. २०१४ मध्ये पुन्हा एकदा बाबा सिद्दीकीच्या पार्टीमध्ये सलमान आणि शाहरुख यांनी एकमेकांची गळाभेट घेतल्यानंतर त्यांच्यातील मतभेद दूर झाल्याची चर्चा सुरु झाली. २०१६ ची ईद शाहरुखच्या चाहत्यांसाठी खास होती. त्यावेळी शाहरुखने त्याच्या चाहत्यांसाठी आणि मिडियासाठी घरामधील बाल्कनीमध्ये आला मात्र तो एकटाच नसून तो छोटा मुलगा अब्रामला देखील घेऊन आला होता. त्यावेळी क्युट अब्रामने वडिल शाहरुखसारखा हात वरुन करुन सगळ्यांचीच मनं जिंकली होती. these were the most memorable moments of bollywood on eid

