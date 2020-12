टॉम क्रुझ उखडला, 'तुम्हाला ऐकायचं नसेल तर मग गेला उडत'

मुंबई - कोरोनाचा धोका अद्याप काही टळलेला नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे निर्बंध सरकारनं त्यांच्या देशांमध्ये घातलेली आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून निवडक देशांमध्ये चित्रिकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी त्या क्रु ने नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचं आहे. टॉमच्या एका चित्रपटाच्या क्रु मेंबरनं कोरोना नियमाचे केलेलं उल्लंघन यामुळे टॉम भलताच चिडला आहे. त्यावरुन त्याने सर्वांना झापले आहे.

हॉलिवूडचा प्रसिध्द अभिनेता टॉम क्रुझच्या मिशन इंम्पोसिबल चित्रपटाचं शुटिंग सध्या लंडनमध्ये सुरु आहे. त्याठिकाणी चित्रिकरणाला परवानगी मिळावी यासाठी तेथील प्रशासनानं नियमांची यादी प्रॉडक्शन टीमला पाठविली होती. मात्र त्यातील काहींनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे टॉमच्या निदर्शनास आल्यानं त्यानं रागाच्या भरात त्यांना अपशब्द वापरले आहेत. जर कुणाला आरोग्याच्या सुरक्षेच्या कारणास्तव नियम पाळण्यास टाळाटाळ करत असल्यास त्यांची गय केली जाणार नाही. आता नियमांचे पालन करण्यास काहींनी जो हलगर्जीपणा दाखवला आहे त्यासाठी त्यांना माफ केले जाणार नाही.

Tom Cruise went full Les Grossman on the Mission: Impossible 7 crew for breaking COVID protocols https://t.co/88dgou18Qu pic.twitter.com/u9HjFpljOI

— Icculus The Brave (@FirenzeMike) December 16, 2020