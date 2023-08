Tory Lanez: सुप्रसिद्ध गायकाला १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा, ३ वर्षांपुर्वींच्या गोळीबाराचं प्रकरण

Tory Lanez News: 2020 मध्ये हिप-हॉप स्टार मेगन थी स्टॅलियनवर गोळीबार केल्याप्रकरणी कॅनेडियन रॅपर टोरी लानेझला मंगळवारी, 8 ऑगस्ट रोजी 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या घटनेवर सात महिन्यांनंतर निकाल आला आहे. दोन दिवस चाललेल्या सुनावणीनंतर लॉस एंजेलिस सुपीरियर कोर्टाच्या न्यायाधीशांनी टोरी लानेझला शिक्षा सुनावली.

यूएसए टुडेच्या रिपोर्टनुसार, डिसेंबर 2020 मध्ये काइली जेनरने एक पूल पार्टी आयोजित केली होती; जिथे टोरी लेनेझ आणि मेगन थे स्टॅलियन देखील उपस्थित होते. टोरी आणि मेगन यांच्यात वाद झाला, त्यादरम्यान टोरीने मेगनच्या पायावर गोळी झाडली.

(Tory Lanez has officially been sentenced to 10 years in prison for shooting Megan Thee Stallion)

गोळीबारानंतर मेगनची शस्त्रक्रिया झाली

टोरीने गोळीबार केल्यानंतर मेगनच्या पायाचं ऑपरेशन झालं. यामुळे ती सलग चार दिवस हॉस्पीटलमध्ये राहिली होती. यानंतरही मेगनला चालता येत नव्हते. तथापि, फिजिओथेरपीने तिला खूप मदत केली आणि ती पुन्हा चालण्यास सक्षम झाली.

टोरी लानेझने दिला कबुलीजबाब

टोरी लानेझने शिक्षेच्या वेळी कबूल केले की त्याने मेगन थी स्टॅलियनवर अन्याय केला. तो मेगनला मित्र मानतो असेही सांगितले. फिर्यादी पक्षाने टोरी लानेझला 13 वर्षांच्या शिक्षेची मागणी केली होती, परंतु न्यायाधीशांनी निकालाअंती 10 वर्षांची शिक्षा ठोठावली.

टोरी लानेझला 3 गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवले

डिसेंबर 2022 मध्ये, टोरी लानेझ तीन गुन्ह्यांमध्ये दोषी आढळला. यामध्ये वाहनात लोड केलेले आणि परवाना नसलेले बंदुक सोबत बाळगणे, सेमीऑटोमॅटिक हँडगनने हल्ला करणे आणि अत्यंत निष्काळजीपणाने बंदुक चालवणे, अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे.