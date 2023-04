Prajakta Parab: माझ्या बाबांना लाच देण्याचा प्रयत्न... मराठी अभिनेत्रीचा खबळजनक खुलासा

मन उडू उडू झालं मालिकेत इंद्राच्या बहीणीच्या भुमिकेत अभिनेत्री प्राजक्ता परब झळकली. प्राजक्ताने आजवर अनेक मालिकांमध्ये महत्वाच्या भूमिका साकारल्या आहेत. प्राजक्ताच्या बाबांची नुकतीच सेवानिवृत्ती झालीय. त्याविषयी प्राजक्ताने सोशल मीडियावर बाबांसाठी खास पोस्ट लिहिली आहे.

प्राजक्ताने सोशल मीडियावर बाबांचा फोटो पोस्ट करून लिहिलंय कि.. पुस्तकातला एक अध्याय संपला… ३६ वर्षांची नोकरी .. ह्या नोकरी मध्ये अनेकदा लाच द्यायचा प्रयत्न केला पण एक महाराष्ट्र शासन हे नाव आपल्या नावासोबत आहे ह्याची जाणीव आणि आपले तत्व ह्या मुळे मानाने नोकरी पूर्ण केली ..

आमच्या शिक्षणापासून ते आम्हाला मोठं करण्याचा प्रवास अवघड होता पण तो एकही झटका लागू नये ह्यासाठी तुम्ही पुर्ण प्रयत्न केला ..

आज जरी तुम्ही सेवा निवृत्त झालात तरी तुमची शिकवण कायम आमच्या लक्षात राहिल .. आता पर्यंत आमच्या साठी सगळं करत आलात आता ह्यापुढे तरी तुमचे जे काही स्वप्न असतील ते पूर्ण करा .. बाबा रिटायर होत नसतो हे मान्य आहे पण तरी ही कर्मचारी म्हणून झालात तुम्ही रिटायर

So now Bye bye Tension and Hello Pension