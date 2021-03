एवढी मोठी स्टार, बाळासाठी घेतला 50 टक्के डिस्काऊंटचा पाळणा 

मुंबई - कलाकार मग तो लहान मोठा कुणी का असेना खरेदी करताना घासाघीस करत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. अभिनेत्री अनिता हसनंदानीची एक पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर चांगलीच व्हायरल होत आहे. तो व्हिडिओ आहे तिच्या पाळणा खरेदीचा तिनं नुकताच बाळासाठी एक पाळणा आणि कॉट खरेदी केली आहे. त्याची माहिती तिनं दिली. त्यावेळी तिचं काही जणांनी कौतूक केलं आहे. दुसरीकडे काहींनी तिला ट्रोलही केलं आहे. त्याचे कारण म्हणजे मोठी अभिनेत्री असून तु डिस्काऊंट का घेते, असा सवाल तिला विचारला गेला आहे. फॅन्सच्या प्रश्नांकडे तिनं दुर्लक्ष केलं आहे. त्यांना उत्तरं देण्याऐवजी वस्तु खरेदी करण्याचा सल्ला तिनं दिला आहे. अनिताला बाळासाठी एक पाळणा आणि कॉट खरेदी करायची होती. त्यानंतर तिनं एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली होती. तिनं सांगितलं त्यासाठी तुम्हाला 9 हजार 500 रुपये खर्च करावे लागतील. टीव्ही अॅक्ट्रेस म्हणून प्रसिध्द असणारी अनितानं काही दिवसांपूर्वी मुलाला जन्म दिला. ती आता पूर्ण वेळ मुलाबरोबर व्यतीत करत आहे. अनीतानं मुलगा आरवसाठी एक पाळणा खरेदी केला आहे. त्याचा एक फोटो तिनं सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. यावेळी अनितानं सांगितलं आहे की, तो महागडा पाळणा खरेदी करण्यासाठी त्याच्यावर 50 टक्के डिस्काऊंट मी घेतला आहे. अशाप्रकारची पोस्ट शेअर करताना तिनं एक मोठी नोटही लिहिली आहे. अनितानं मुलगा आणि पती यांच्यासोबत एक फोटो शेअर केला आहे. तिनं लिहिलं आहे की, जेव्हा तुमच्याकडे लहान बाळ असते त्यावेळी तुम्हाला अधिक सावध व्हावे लागते. त्याच्या सुरक्षेसाठी काळजी घ्यावी लागते. यामुळे मी आणि रोहितनं एक सुपर क्युट पाळणा आणि कॉट घेण्याचा विचार केला आहे. आता मला कसली काळजी नाही. कारण आरव पाळण्यात असणार आहे. तो आता मुक्तपणे खेळु शकतो. झोपू शकतो. याचाही विचार करायला पाहिजे. त्यामुळे तो मला फार त्रास देणार नाही. अनितानं लिहिलं आहे की, जो ज्यावेळी माझ्या कुशीत असतो तेव्हा त्याला सुरक्षित वाटतं. तसचं त्याला ते पाळण्यात असल्यानंतर वाटेल याची खात्री आहे. तुम्हीही यासगळ्या गोष्टींचा बारकाईनं विचार करा. जर तुम्ही तुमच्या मुलासाठी पाळणा आणि कॉटचा विचार करत असाल तर तुम्हाला फक्त 9500 रुपये खरेदी करावे लागणार आहेत. त्याची मुळ किंमत 18 हजार 999 रुपये एवढी आहे. मात्र त्यावर पन्नास टक्के सुट मिळणार आहे.

