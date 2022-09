TV Actress Ekta Sharma: टी.व्ही अभिनेत्री एकता शर्मा खूप दिवसांपासून छोट्या पडद्यापासून दूर आहे. 'क्योंकी सास भी कभी बहू थी','कुसुम', 'बेपनाह प्यार'... हिट टी.व्ही मालिकांमधून काम केलेल्या एकतानं आपल्या आयुष्यात गेल्या काही वर्षात अनेक चढ-उतार पाहिले. एक वेळ अशी होती की जेव्हा एकताकडे काही काम नव्हतं. त्या दरम्यान तिनं आपल्या घराला सांभाळण्यासाठी कॉल सेंटरमध्ये देखील काम केलं होतं. (TV Actress Ekta Sharma forced to work in call center struggling in getting actor jobs)

एकता शर्मा सध्या आपल्या आईसोबत मुंबईत एका भाड्याच्या घरात राहतेय. एकतानं एका इंग्रजी वेबसाईटशी बोलताना सांगितलं आहे की, कोरोनाने तिला आयुष्यात खूप वाईट दिवस दाखवले. एकताला शेवटचं 'बेपनाह प्यार' मध्ये पाहिलं गेलं आहे. ही मालिका २०२० मध्ये संपली. ती म्हणाली, ''मालिका बंद झाल्यानंतर असं वाटलं जसं आपल्या हातातून कुणी काम काढून घेतलं आहे''.

मुलाखतीत एकता शर्मा म्हणाली, ''मला मालिकांच्या ऑफर येत नव्हत्या. मी खूप स्ट्रगल केलं. मी घरी बसून वाट पहायची की चांगली संधी नक्की मला मिळेल. माझं माझ्या कामावर खूप प्रेम आहे. आणि मला वाटतं की मी अभिनयाच्या क्षेत्रात पुन्हा काम करण्यास सुरु करावं. मी एकापाठोपाठ लूक टेस्ट आणि ऑडिशन देतेय. मला आशा आहे लवकरच काहीतरी चांगलं घडेल माझ्यासोबत''.

एकता शर्मा फक्त आपल्या करिअरमध्येच स्ट्रगल करत नाहीय,तर तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातही खूप साऱ्या अडचणी तिच्या समोर डोंगर बनून उभ्या आहेत. आणि एकटीनं त्याचा सामना एकता करतेय. एकता यावेळी आपल्या ८ वर्षाच्या मुलीच्या कस्टडीसाठी देखील कोर्टात लढतेय. एवढं सगळं तिच्या आयुष्यात सुरु आहे पण तिनं हार मानली नाहीय. तिला विश्वास आहे की लवकरच सगळं ठीक होईल. बातमी आहे की,एकताने २००९ मध्ये अनिल डोंडे नामक व्यावसायिकाशी लग्न केलं होतं. त्यानंतर २०१४ मध्ये तिनं एका मुलीला जन्म दिला.

अभिनयात काम मिळणं बंद झालं तेव्हा एकतानं कॉल सेंटरमध्ये काम करण्याचा मार्ग पत्करला. यासंदर्भात ती म्हणाली,''कॉल सेंटरमध्ये काम करणं काही वाईट गोष्ट नाही. कोणतंच काम छोटं किंवा मोठं नसतं, जोपर्यंत मी चुकीचं काही करत नाही. पण ही खूप खेदाची गोष्ट आहे की टी.व्ही इंडस्ट्रीत दोन दशकं काम करुनही मला आज काम मिळत नाही''.

एकता पुढे म्हणाली,''मी माझ्या दिवंगत वडीलांचे आभार मानेन. कारण ते मला म्हणाले होते की, अभिनयक्षेत्रात जाण्याआधी आपलं ग्रॅज्युएशन पूर्ण कर. मी शिक्षण पूर्ण केलं म्हणून स्वतःच्या पायावर उभी राहू शकले. माझ्या आताच्या ऑफिसमधील लोक मला खूप सहकार्य करतात. पण मी आपल्या इंडस्ट्रीतील लोकांवर नाराज आहे,जे मदतीसाठी पुढे आलेच नाहीत पण कामही देत नाहीत, आज ज्यांना मी आपलं मानायचे त्या इंडस्ट्रीतल्या लोकांमुळेच माझी ही परिस्थिती मी अनुभवतेय ''.