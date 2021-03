रोशन भाभीचा 'ब्युटी लूक'; पाहणार तर होणार 'फिदा' 

मुंबई - तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेतील अनेक व्यक्तिरेखा आपल्या वेगवेगळ्या गोष्टींमुळे प्रसिध्द आहेत. गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळ चाललेल्या या मालिकेनं प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य केलं आहे. त्यातील एक प्रमुख व्यक्तिरेखा असणा-या रोशन भाभी अर्थात जेनिफर मिस्त्री बन्सीवालचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. त्यात रोशन भाभीचा लूक कमालीचा सुंदर दिसतो आहे. त्या फोटोंना चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात लाईक्स आणि कमेंट दिल्या आहेत. एक वेगळ्या प्रकारचा लूक सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे. * तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेतून रोशन भाभी प्रसिध्दीस आली आहे. त्या मालिकेतून तिनं स्वतंत्र प्रेक्षकवर्ग तयार केला आहे. सोशल मीडियावर तिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. * वेगवेगळ्या प्रकारच्या फोटोंमुळे रोशन भाभी लक्ष वेधून घेत असते. सध्या तिचं एक हॉट फोटोशुट व्हायरल झाले असून त्याला चाहत्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. अनेकांनी तिचं कौतूकही केलं आहे. एका चाहत्यानं म्हटलं आहे की, मालिकेत तर भाभीचा अभिनय तर आवडतोच मात्र तिचे फोटोही सुंदर आहेत. * तारक मेहता का उल्टा चष्मा मालिकेत रोशन सोढी नावाची भूमिका करत असलेल्या जेनिफर बन्सीवाल सोबतच या मालिकेत बीबीताची भूमिका करणारी अभिनेत्री मुनमुन दत्ताही तिच्या फोटोंमुळे सर्वांच्या चर्चेचा विषय आहे. * रोशन भाभीचा त्या फोटोंमधील लूक हा वेगळ्या प्रकारच्या स्टाईल आणि लूक्ससाठी चर्चेत आला आहे. त्या फोटोंविषयी तिनं लिहिलं आहे की, रेड कलरची कुठली ना कुठली शेड़ ही फक्त महिलांसाठीच असते. मात्र लाल रंगाचे सारे शेड्स माझे आहेत. * जेनिफरचे पती देखील अभिनेते आहेत. ते ही सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असल्याचे दिसून आले आहे. त्यांनीही यापूर्वी जेनिफर आणि त्यांची मुलगी यांच्यासोबत काही फोटो शेअर केले आहेत. * गेल्या काही दिवसांपूर्वी जेनिफरचे इंस्टाग्राम अकाऊंट हॅक झाले होते. त्याची माहिती तिनं इंस्टावरुन लाईव्ह करुन दिली होती.



Web Title: tv actress roshan bhabhi of tarak mehata ka ooltah chashmah is not less than anyone in terms of beauty and boldness