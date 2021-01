'भाबीजी घर पर है'मध्ये अनीता भाबीच्या भूमिकेत झळकणार 'ही' मराठमोळी अभिनेत्री

मुंबई- छोट्या पडद्यावरील सगळ्यात प्रसिद्ध शो 'भाबी जी घर पर है' मधील काही कलाकारांनी काही दिवसांपूर्वी मालिका सोडली होती तर काही नवीन कलाकारांची एंट्री देखील झाली होती. मात्र गेल्या ५ महिन्यांपासून गोरी मॅमचा शोध सुरु होता. कित्येक अभिनेत्रींच्या नावाची या पात्रासाठी चर्चा होती मात्र पुढे काहीच झालं नाही. आता याबाबतीत एक नवीन अपडेट म्हणजे जुनी अनिता भाबी सोम्या टंडनच्या जागेवर आता मराठमोठ्या अभिनेत्रीची वर्णी लागली आहे. हे ही वाचा: जान्हवी कपूरने वयाच्या २३ व्या वर्षी मुंबईत खरेदी केलं एवढ्या कोटींच घर कित्येक महिन्यांनंतर आता शोच्या निर्मात्यांनी सौम्या टंडनच्या जागी आता अभिनेत्री नेहा पेंडसेला फायनल केलं आहे. ईटाईम्सने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, 'भाबीजी घर पर है' शोचे निर्माते संजय कोहली आणि बिनायफर यांनी सगळ्यात आधी नेहा पेंडसेला अनीता भाबीच्या भूमिकेसाठी विचारणा केली होती. सौम्या टंडनने शो सोडल्यानंतर नेहा त्यांची पहिली पसंद होती. त्यांनी सांगितलं की, त्यावेळी नीट काही गोष्टी पार पडल्या नाहीत आणि निर्मात्यांनी दुस-या अभिनेत्रींना संपर्क करायला सुरुवात केली. चार महिन्यांनंतर जेव्हा निर्मात्यांनी पुन्हा नेहाला संपर्क केला तेव्हा डील फायनल झाली. नेहा लवकरच शूटींग सुरु करणार आहे. नेहा पहिल्यांदाच संजय आणि बिनायफरसोबत काम करणार नाहीये तर याआदी देखील 'मे आय कम ईन मॅडम' शोमध्ये नेहाने मुख्य भूमिका साकारली होती. या शोमध्ये ती ऑफीस बॉसच्या भूमिकेत होती. अभिनेत्री सौम्या टंडनने पाच वर्ष अनीता भाबीची भूमिका साकारली. २०१५ मध्ये सुरु झालेल्या या शोचा ती पहिल्यापासूनंच भाग होती. तिने गेल्यावर्षी या शोचा निरोप घेतला. नेहा पेंडसेच्या आधी 'कांटा लगा' फेम अभिनेत्री शेफाली जरिवाला अनिता भाबीची भूमिका साकारणार असल्याची चर्चा होती. मात्र या अफवा आहेत असं सांगत निर्माते आणि स्वतः शेफालीने या बातम्यांचं खंडन केलं होतं. tv bhabi ji ghar par hai after saumya tandon nehha pendse to play the role of new anita bhabhi

