आत्महत्येनंतर सुशांतच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन आलिया, करणला फॉलो करण्यात आलं?

मुंबई- सुशांत सिंह राजपूतच्या आत्महत्येनंतर त्याचे चाहते सोशल मिडियावर सतत सीबीआय तपासाची मागणी करत आहेत. केवळ चाहतेच नाही तर शेखर सुमन, रुपा गांगुली सारखे अनेक सेलिब्रिटी देखील हीच मागणी करत आहेत. अनेक जणांना वाटतंय की सुशांतने आत्महत्या केली नसून ही हत्या आहे. या प्रकरणात पोलीस त्यांचं काम करत आहेत मात्र दुसरीकडे सामान्य जनता देखील त्यांच्यातर्फे काहीनाकाही शोधून काढण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसांपासून सोशल मिडियावर युजर्स सांगत आहेत की सुशांत जो पहिले आलिया भट्टला फॉलो करत नव्हता त्याने आता तिला फॉलो केलं असल्याचं नोटिफिकेशन त्यांना मिळालं आहे. हे ही वाचा: अक्षय कुमार सांगतोयवेगवेगळ्या भाषेतील शिव्या ऐकायच्या नसतील तर 'ही' गोष्ट करा.. एका ट्विटर युजरने लिहिलंय, तिला हे नोटिफिकेशन जुलैमध्ये आलं आहे. ज्यात स्पष्टपणे दिसतंय की आत्महत्येनंतर सुशांतच्या अकाऊंटवरुन आलिया भट्टला फॉलो केलं गेलं आहे. युजर यासंदर्भात आता प्रश्न उपस्थित करत आहेत की नेमकं हे काय सुरु आहे? या ट्विटमध्ये तिने सुब्रमण्यम स्वामी, गृहमंत्री अमित शाह, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देखील टॅग केलं आहे. युजरने या स्क्रीनशॉट मोठ्या प्रमाणावर शेअर केला आहे ज्यामध्ये सुशांतच्या आत्महत्येनंतर त्याच्या अकाऊंटवरुन आलियाला फॉलो करत असल्याचं आणि नोटिफिकेशनबाबतचा स्क्रीनशॉट दिसतोय. तर एका युजरने लिहिलंय की, १ जुलै ला सुशांतच्या अकाऊंटवरुन करण जोहरला फॉलो केलं असल्याचं नोटिफिकेशन त्याला आलं आहे. त्यानेही लिहिलंय की सुशांतच्या अकाऊंटवरुन महेश भट्ट आणि आलिया भट्टला फॉलो करत असल्याचं नोटिफिकेशल त्याला आधी आलं होतं मात्र तो जिवंत असताना त्यांना फॉलो करत नव्हता. युजरने हे देखील सांगितलं आहे की त्याच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटमधून अनेक नाव देखील गायब आहेत. सोशल मिडियावर अशा अनेक पोस्ट आहेत ज्यात ही एकच गोष्ट सांगितलं जात आहे. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट शेअर करुन यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे की त्याच्या मृत्युनंतरही त्याच्या अकाऊंटवरुन नोटिफिकेशन कसे येत आहेत? सोबतंच आणखी एका युजरने एक दिवस आधी सुशांतने जॅकलिनला फॉलो करत असल्याचं नोटिफिकेशन तर त्यानंतर आलियाला फॉलो केल्याचं नोटिफिकेशन मिळाल्याचं म्हटलं आहे. या घटनेमुळे लोक हैराण आहेत की नेमकं हे काय सुरु आहे? twitter users claimed they got notifications of sushant singh rajput following alia karan after his death

