डान्सच्या अदांनी घायाळ करणारी उर्वशी 'या' ऑस्कर विजेत्या अभिनेत्रीच्या मदतीने देतेय अभिनयावर जोर

मुंबई- सध्या लाॅकडाऊन सुरू आहे. सगळी मंडळी घरी आहेत आपल्या कुटुंबीयांसमवेत. आता लाॅकडाऊन वाढणार की नाही याबाबतची चर्चा सगळीकडे सुरू आहे. आपले सेलिब्रेटीही घरी बसलेले आहेत आणि ते काही ना काही नवीन गोष्टी शिकत आहेत. आपल्या कुटुंबासमवेत ते वेळ घालवत आहेत. एका अर्थी ते बरेच झाले आहे कारण नेहमीच ते शूटिंग एके शूटिंगमध्ये बिझी असतात. एक शूटिंग संपले की दुसरे शूटिंग करत असतात. त्यांच्याकडे फारसा वेळ नसतो. मात्र आता त्यांच्याकडे चांगलाच वेळ आहे आणि घरच्या घरी काही ना काही ते करत आहेत. कोणी नवीन रेसिपी शिकत आहे तर कोणी योगामध्ये रमलेले आहे. कोणी वाचन करत आहे तर कोणी जुने आपल्या आवडीचे चित्रपट पाहात आहे. एकूणच नव्या गोष्टी करण्यात व शिकण्यात त्यांचा वेळ जात आहे. हे ही वाचा: सलमान खान लॉकडाऊनमध्ये खातोय घोड्यासोबत चारा 'सिंग साब द ग्रेट' या चित्रपटाद्वारे बाॅलीवूडमध्ये पदार्पण करणारी अभिनेत्री म्हणजे उर्वशी रौतेला. आतापर्यंत तिने अभिनय करण्यापेक्षा आयटम डान्संच अधिक केले. विशेष म्हणजे दिग्दर्शकांनी तिच्याकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिले. कारण तिच्या ऍक्टिंगवर म्हणावा तसा त्यांचा विश्वास नसावा किंवा एखादी अभिनयनिपुण भूमिका तिला दिली तर कितपत ती करील किंवा त्या भूमिकेचे आव्हान पेलेल अशी शंका त्यांच्या मनात निर्माण झाली असावी. कदाचित तिलाही नकळतपणे ते समजले असावे. त्यामुळे तिने मग सोशल मीडियावर आपले विविध फोटोज् शेअर करायला सुरुवात केली आणि आपल्या अभिनयापेक्षा आपल्या बोल्ड फोटोमुळे ती अधिक चर्चेत राहिली. आता मात्र या लाॅकडाऊनच्या कालावधीत तिच्या मनात चक्क प्रकाश पडलेला आहे. आता आपली ऍक्टिंग अधिक उत्तम कशी होईल याचा तिने विचार केला आणि केवळ विचार न करता नव्याने ऍक्टिंग शिकायला तिने सुरुवात केली आहे. हॉलिवूड अभिनेत्री आणि ऑस्कर विजेती नटाली पोर्टमॅनला उर्वशी फॉलो करताना दिसते आहे. ती नटाली पोर्टमॅनच्या ऑनलाईन ऍक्टिंग मास्टरक्लासमधून अभिनय शिकण्याचा प्रयत्न करत आहे. नटाली पोर्टमॅनने नुकताच तिचा ऑनलाईन ऍक्टिंग क्लासचा पहिला भाग प्रदर्शित केला आहे. त्यामुळे आता लॉकडाऊननंतर उर्वशीला या मास्टर क्लासचा किती फायदा ? होतो हे पाहणं रंजक ठरणार आहे. urvashi rautela is taking master classes on acting from natalie portman

