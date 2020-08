अमिताभ बच्चन यांना महिला म्हणाली, 'तुमच्याप्रती असलेला आदर कमी झाला'

मुंबई- कोरोना व्हायरसमुळे अजुनही सगळीकडे भितीचं वातावरण आहे. प्रसिद्ध अभिनेते अमिताभ बच्चन हे नुकतेच कोरोनाशी दोन हात करुन घरी परतले आहे. अमिताभ आणि त्यांचं कुटुंब कोरोनाच्या विळख्यात सापडलं होतं. ज्यामुळे त्यांना मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल करण्यात आलं होतं. अमिताभ, ऐश्वर्या आणि आराध्या कोरोनावर मात करुन घरी परतले असले तरी अभिषेक बच्चन अजुनही रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. या दरम्यान सोशल मिडियावर बिग बी चांगलेच ऍक्टीव्ह होते. अनेकांच्या शुभेच्छा त्यांच्यासोबत होत्या तर काहीजण त्यांच्यावर आरोप करत होते. नुकतंच एका महिलेने बिग बी नानावटी रुग्णालयाची जाहीरात करत असल्याचा आरोप लावला होता. त्यावर बिग बींनी जे उत्तर दिलंय ते पण चांगलंच व्हायरल होतंय. हे ही वाचा: सुशांतच्या भावजींसोबतचं व्हॉट्सअप चॅट सिद्धार्थ पठानीने केलं शेअर बिग बी हॉस्पिटलमध्ये असताना सोशल मिडियावर नानावटीमध्ये उपचार करत असलेल्या डॉक्टरांचं कौतुक करत होते. त्यामुळे त्यांना सोशल मिडियावर अनेकांनी ट्रोल केलं. अनेकांनी बिग बींना ते या रुग्णालयाची जाहीरात करत आहेत अशा आशयाचे ट्विट केले. याचदरम्यान एका महिला यूजरने अमिताभ यांच्यावर केवळ नानावटीची जाहीरात करण्याचा आरोप केला नाही तर हे देखील म्हणाली की 'बिबींप्रती असलेला आदर आता कमी झाला आहे.' या यूजरला उत्तर देताना अमिताभ यांनी त्यांच्या ब्लॉगमध्ये म्हटलंय, 'मला तुमच्या वडिलांच्या बाबतीत आणि त्यांच्या समस्यांच्या बाबतीत ऐकून वाईट वाटलं. मी माझं वय खूप कमी असल्यापासून हॉस्पिटलमध्ये जातोय. डॉक्टरांच्या व्यवसायात एक आचारसंहिता असते आणि मी पाहिलं आहे डॉक्टर्स, नर्स पेशंटच्या देखभालीमध्ये सतत असतात.' त्यांनी पुढे लिहिलं की, 'नाही मी रुग्णालयाची जाहीरात करत नाही.मी नानावटीमध्ये मला मिळणा-या देखभाल आणि उपचारांसाठी आभार व्यक्त करु इच्छितो. आणि मी हे त्या प्रत्येक रुग्णालयासाठी केलं आहे ज्यांच्याकडे मी दाखल झालो आहे आणि यापुढेही करत राहणार. तुम्ही माझ्याप्रती आदर गमावला आहे, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की मी आपल्या देशाच्या डॉक्टर व्यवसायात असणा-या कर्मचा-यांचा आणि डॉक्टरांच्याप्रती असलेला आदर कधीच गमावणार नाही.' a user says she totally lost respect for amitabh bachchan

Web Title: a user says she totally lost respect for amitabh bachchan