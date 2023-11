By

मराठी-हिंदी चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयानं आणि सौंदर्यानं नेहमीच प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय असलेल्या वर्षा उसगांवकर यांची क्रेझ कायम आहे. त्या सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या सेलिब्रेटी असून सध्या त्यांच्याविषयीच्या एका बातमीनं नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून चित्रपट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची व्यथा वेगवेगळ्या माध्यमातून समोर आली आहे. त्यांचे प्रश्न आणि मागण्या यांना म्हणावा असा न्याय मिळाला नसल्याची ओरडही कायम आहे. या सगळ्या प्रश्नांवर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने इम्प्लॉईज च्या माध्यमातून विचारही केला जातो.

त्रस्त सदस्यांना न्याय देण्याचे काम संबंधित संस्थेतून केले जाते. काही दिवसांपूर्वी फेडरेशननं कामगार आणि तंत्रज्ञ यांना वर्षभराची सुट्टीही जाहीर केली होती. मात्र त्या सुट्टया अद्याप लागू झालेल्या नाहीत. Unions of Bollywood Varsha Usgaonkar took command of film union

या सगळ्या गोष्टींमागे नेमकं काय कारण आहे यावर प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. फिल्म इंडस्ट्रीमधील ज्या कार्यरत संस्था आहे त्यांच्यामध्ये एकजूट नसल्याचे दिसून आले आहे. मुंबईमध्ये राष्ट्रीय फिल्म श्रमिक संघाच्यावतीनं आयोजित एका कार्यक्रमामधून पुन्हा या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.त्या कार्यक्रमाला प्रसिद्ध अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर उपस्थित होत्या.

भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे देखील याप्रसंगी उपस्थित होते. त्यांच्या समोर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या मांडण्यात आल्या. या समस्या मांडण्यासाठी वर्षा उसगांवकर यांनी पुढाकार घेतल्याचे दिसून आले. त्यांनी कर्मचाऱ्याच्या अनेक प्रश्नांवर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा केली. त्या चर्चेत कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्यावतीनं दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, योजना यांचा समावेश होता.

फिल्म क्षेत्रात काम करणारे कर्मचारी आणि तंत्रज्ञ यांच्या मागण्यांवर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठीच्या ज्या योजना आहेत त्यांचा लाभ फिल्म क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना मिळेलच. याशिवाय त्यांच्या सर्व शंकांचे समाधानही केले जाईल.

भाजपच्या वतीनं आता श्रमिकांसाठी पुढाकार घेतला जात आहे. त्यांच्या समस्यांवर विचार करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमच्याकडून त्यांना पूर्ण सहकार्य मिळेल. आमच्यावतीनं फिल्म श्रमिक संघाच्या सदस्यांना न्याय दिला जाईल. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भंडारी यांनी देखील त्यांचे मनोगत व्यक्त केले आहे.