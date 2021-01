विद्या बालनच्या 'नटखट'ला मिळाले ऑस्करसाठी नामांकन

मुंबई : आपल्या उत्कृष्ट अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनावर पाडणारी सिने-अभिनेत्री विद्या बालनची आंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टविलमध्ये प्रदर्शित झालेल्या विद्या बालनच्या नटखट या शॉर्ट फिल्मला पुरस्कार मिळाला आहे. या वर्षीच्या ऑस्कर पुरस्कारसाठी 'नटखट'ला नामांकन मिळाले आहे.

We made #Natkhat “to reach every corner of the earth and tell the world that change begins at home.” Elated to be in the race for the Oscars 2021 short film category!https://t.co/BLnd7DZVPg@RonnieScrewvala @vidya_balan @SanayaIZohrabi @FontOfThinking @mesopystic @NBCNews

— RSVP Movies (@RSVPMovies) January 14, 2021