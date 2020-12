थालापती विजयचा ' मास्टर ' नव्या वर्षात की दिवाळीला ?

मुंबई - बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षेत अशा थलापती विजयचा ' मास्टर' हा नव्य़ा वर्षात प्रदर्शित होणार असल्याची चर्चा आहे. मात्र त्यावर ऑफिशयल अनाउसमेंट होणे बाकी आहे. मात्र काही का असेना या चित्रपटाविषयीची उत्सुकता विजयच्या चाहत्यांमध्ये कायम आहे. 2021 मध्ये विजयच्या चित्रपटाबद्दल गेल्या अनेक दिवसांपासून वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चा रंगलेली दिसून आली आहे.

य़ा चित्रपटाचा ट्रेलर ही नव्या वर्षात प्रदर्शित होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी मास्टरचा टीझरही प्रदर्शित झाला होता. त्याला मोठ्या प्रमाणावर प्रेक्षकांचा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यावरुन प्रेक्षकांची उत्सुकता ताणली गेल्याचे पाहवयास मिळाले. सस्पेन्स, क्राईम, थ्रिलर आणि अॅक्शनने परिपूर्ण असलेल्या या चित्रपटाच्या टीझरला आतारपर्यंत लाखो लाईक्स मिळाले आहेत. साऊथच्या चित्रपटांचा मोठा प्रेक्षकवर्ग आहे, त्यात विजयचा फॅन फॉलोअर्स हजारोच्या घरात आहे.

चित्रपटाचे दिग्दर्शक लोकेश कनागराज यांना पोंगलच्या वेळी हा चित्रपट प्रदर्शित होणं अपेक्षित आहे. यात विजय आणि विजय सेतूपती या दोघांनी काम केले आहे. सेतूपतीला साधारण एप्रिलमध्ये चित्रपटाचे प्रदर्शन होते. मात्र कोरोनामुळे त्याच्या प्रदर्शनाची तारीख पुढे ढकलण्यात आले आहे.

#Thalapathy65 will be a very quick one and mostly aiming for a Diwali release. Fan boy @Nelsondilpkumar with #Master @actorvijay