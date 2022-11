Vikram Bhatt: 'समंथा तुझ्यासारखाच आजार मलाही! १८ वर्षांपासून लढतोय'

Vikram Bhatt opens up on his 18-year-long battle with Fibromyalgia: दाक्षिणात्य अभिनेत्री समंथाचा चाहतावर्ग मोठा आहे. ती तिच्या गेल्या काही वेबसीरिज आणि चित्रपटांमुळे चर्चेत आली होती. सोशल मीडियावर समंथाला फॉलो करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिचा आणि नागा चैतन्य यांचा घटस्फोट झाला. त्यानंतर समंथानं स्वताला वेगवेगळया प्रोजेक्टमध्ये गुंतवून घेतलं. दरम्यान तिनं स्वताला झालेल्या एका दुर्धर आजाराविषयी सांगितलं आहे.

समंथानं तिला मायोसिस्ट नावाचा आजार झाल्याचे सांगून नेटकऱ्यांना धक्का दिला होता. चाहत्यांनी तिच्या आरोग्याबाबत काळजी व्यक्त केली होती. अभिनेत्रीनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेयर करुन त्याविषयी अधिक माहिती दिली होती. त्यामध्ये ती म्हणाली होती की, मला झालेला आजार हा जीवघेणा तर नाही मात्र त्यामुळे होणाऱ्या वेदना असह्य आहेत. त्याचा खूप त्रास होतो. मला तो नकोसा वाटतो. यानंतर आता बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांनी एक खास पोस्ट शेयर करत समंथाला आधार देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

हेही वाचा - दुधाच्या प्लास्टिक पिशवीचा कापलेला छोटा कोपराही घडवेल अनर्थ...

विक्रम भट्ट म्हणाले की, समंथा तुला जो आजार झाला आहे तो मला गेल्या अठरा वर्षांपासून छळतो आहे. त्यामध्ये माझे मसल्स प्रचंड दुखू लागतात. वेदना सहन होत नाही. त्यामुळे तू सध्या कोणत्या मानसिक आणि शाररिक दिव्यातून जाते आहेस याची मी कल्पना करु शकतो. झोपू न देणारा हा एक आजार आहे.ज्यामध्ये तुम्हाला सतत वेदनांचा सामना करावा लागतो. एका मुलाखतीमध्ये विक्रम भट्ट यांनी याविषयी सविस्तरपणे सांगितले आहे.

हेही वाचा: IFFI 2022": 'काश्मीर फाईल्स' प्रपोगंडा चित्रपट, महोत्सवात आलाच कसा? परीक्षकांची नाराजी

मला काही वर्षांपासून फाईब्रोमायल्गिया नावाचा आजार आहे. ज्याच्याशी मी अठरा वर्षे लढा देतोय. समंथाला जो मायोसिस्ट झाला त्यामध्ये मसल्स प्रचंड दुखू लागतात. तर फाईब्रोमाइल्गियामध्ये देखील मसल्समध्ये वेदना होऊ लागतात. त्या वेदना इतर वेदनांपेक्षा खूपच भयानक असतात. तुम्हाला झोप आल्यास तेवढ्यापुरता आराम पडतो. बाकी वेळ मात्र खूप वेदना देणारा असतो. असे विक्रम भट्ट यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा: Kashmir Files: 'खोटं किती उंच झालं तरी....' अनुपम खेर यांचं सुचक वक्तव्य