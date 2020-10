विराट-अनुष्काचं बेबी फिल्टर व्हायरल झाल्यानंतर आता आणखी एका क्युट जोडीची चर्चा

मुंबई- सोशल मिडियावर नेहमीच काही ना काही ट्रेंड होत असतं. सध्या सेलिब्रिटींचे बेबी फिल्टर्स इंटरनेटवर झळकत आहेत. बॉलीवूडचे चाहते आपल्या आवडत्या सेलिब्रिटींची जोडी आणि त्यांचं बेबी वर्जन बनवून व्हायरल करत आहेत. विराट आणि अनुष्कानंतर आता बॉलीवूडमधल्या आणखी एका प्रसिद्ध जोडीची चर्चा होत असून सोशल मिडियावर या जोडीचे बेबी फिल्टर झळकत आहेत.

हे ही वाचा: अभिनेत्री समंथा अक्किनेनीचा वर्कआऊट व्हिडिओ व्हायरल चाहते म्हणाले, 'क्वीन...'

अनुष्का आणि विराट आता आई-बाबा होणार आहेत. या दरम्यान त्यांचं बेबी वर्जन सोशल मिडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. या जोडीनंतर आणखी एका जोडीचा फोटो समोर आला जो खूपंच क्युट आहे.

Hello cuties! This picture of soon-to-be parents @imVkohli and @AnushkaSharma with baby filter is all things cute! pic.twitter.com/TiiYhVpSk2

— BombayTimes (@bombaytimes) October 8, 2020