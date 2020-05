सलमान खान आणि विवेक ओबेरॉयमधील वाद पुन्हा एकदा चर्चेत, विवेक म्हणतो...

मुंबई : बी-टाऊनमधील कलाकारांचे एकमेकांशी असलेले वाद काही कोणापासून लपून राहिलेले नाहीत. कलाकारांमध्ये होणारे वाद नेहमीच चर्चेचा विषय ठरत आलेले आहेत. असाच एक वाद बॉलिवूडमध्ये चर्चेचा विषय ठरला. आणि तो वाद म्हणजे ऐश्वर्या राय बच्चनमुळे सलमान खान आणि विवेक ओबेरॉयमध्ये झालेला वाद. या घटनेला जवळपास 17 वर्षे उलटून गेली आहेत. मात्र ही गोष्ट पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. हे ही वाचा - आणखी एका स्टारकिड्सचं बॉलिवूडमध्ये पदार्पण, पाहा हा स्टारकिड आहे तरी कोण... सलमान खान आणि विवेक ओबेरॉयमध्ये वादाची ठिणगी पडली ती ऐश्वर्या रायमुळेच. त्याचं झालं असं की 17 वर्षांपूर्वी विवेकने अचानक एक पत्रकार परिषद घेतली. आणि या परिषदेमध्ये त्याने सलमानबाबत जे काही वक्तव्य केलं ते साऱ्यांनाच हादरवून सोडणारं होतं. विवेकने यामध्ये सांगितलं की मला सलमानने नशेमध्ये चक्क 42 फोन केले आणि जीवे मारण्याची धमकी सुद्धा दिली. विवेकने सलमानवर केलेला हा आरोप ऐकून साऱ्यांनाच आश्चर्य वाटलं होतं. यादरम्यान सलमान आणि ऐश्वर्यामधील नातंदेखील संपलं होतं आणि विवेक-ऐश्वर्याच्या लव्हस्टोरीला सुरुवात झाली होती. याचाच राग म्हणून की काय सलमान आपल्याला त्रास देतोय असे विवेकचे त्यावेळी म्हणणे होते. हा वाद इतका वाढला की विवेक इंडस्ट्रीमधून काही काळासाठी गायबच झाला. त्यामुळे नव्या चर्चांना उधाण आलं. सलमानमुळे विवेकला चित्रपटसृष्टीत काम मिळणं बंद झालं अशा चर्चा सुरु झाल्या. आता या संपूर्ण घटनेवर विवेक पुन्हा एकदा बोलला आहे. खरं तर तो ही घटना विसरून नव्याने त्याचं आयुष्य जगत आहे. नुकत्याच दिलेल्या एका मुलाखतीत विवेकने त्याच्या आणि सलमानमध्ये झालेल्या वादाबाबत सांगितले की, ही घडलेली घटना फारच जुनी झालेली आहे. मी माझ्या आयुष्याच्या या टप्प्यावर येऊन पोचलो आहे की आता मला साऱ्याच गोष्टी लहान वाटतात. झालेल्या नकारात्मक गोष्टींवरच आपण बोलत राहिलो तर त्यातून काहीच मिळणार नाही. त्याचा काहीच आता फायदा नाही. त्यापेक्षा आपण सकारात्मक गोष्टींवर चर्चा करायला हवी. जुन्या घडलेल्या गोष्टी विसरून पुढे जात राहिलं पाहिजे. मला कोणावरच वैयक्तिक राग, नाराजी अजिबात नाही आहे. सलमान आणि ऐश्वर्याच्या लव्हलाईफबाबत आजही चर्चा होते. या दोघांच्या नात्यात दुरावा आल्यानंतर ऐश्वर्याच्या आयुष्यात विवेकची एण्ट्री झाली आणि नव्या वादाला तोंड फुटलं. मात्र विवेकने आता हे सारं मागे सारत संपूर्ण घटना तो विसरला आहे. vivek oberoi talks about his controversy with salman khan

