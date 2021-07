'तू फक्त लढ' असा विश्वास देणाऱ्यांमुळे संकटावर मात : शर्वरी जमेनिस

पुणे, 'तू फक्त लढ' असे म्हणून विश्वास देणा-या संस्था आणि व्यक्ती आजूबाजूस असल्याने कोणतेही मोठे संकट आले तरी त्याचा आपण धीरोदात्तपणे सामना करु शकतो,’’ असा विश्वास प्रसिद्ध नृत्यांगना आणि अभिनेत्री शर्वरी जमेनिस यांनी येथे सोमवारी व्यक्त केला. (We are able to face any crisis with organizations who believe in you just fight said dancer and actress Sharwari Jamenis)

आम्ही एकपात्री महाराष्ट्र संस्थेतर्फे 'जनजागर' या उपक्रमा अंतर्गत ज्यांच्या घरातील कमावत्या व्यक्तीचे कोरोनामुळे निधन झाले, अशा व्यक्तींच्या घरच्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. त्यावेळी जमेनिस बोलत होत्या. कै. सीताबाई मारुती पवार यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ त्यांचे चिरंजीव गजानन पवार आणि पत्नी गायत्री पवार यांनी दिलेल्या देणगीतून ही मदत करण्यात आली.

यावेळी मुख्य संयोजक एकपात्री कलाकार वंदन राम नगरकर म्हणाले, ‘‘गेली दीड वर्षे आम्हाला काम नाही, पुढे कधी नियमितपणे काम सुरू होईल याची शाश्वती नाही, आमच्या पैकी जे पूर्ण वेळ कलेवर अवलंबून आहेत, त्यांची अवस्था तर खूपच बिकट आहे. असे असूनही आम्ही एकपात्री, महाराष्ट्रचे कलाकार सामाजिक बांधिलकीचे भान ठेवून अशा प्रकारचे काम करत आहेत, याचा मला अभिमान वाटतो. गरजूंना मदत करणे, त्यांची सेवा करणे ही इश्वर सेवा आहे असे आम्ही मानतो. ही मदत नव्हे हे आमचं कर्तव्य आहे या भावनेतून आम्ही काम करतो.’’

यावेळी नाझ इनामदार, दिपाली जाधव, रोहिणी कांबळे, शिला राम कटारे, वंदना साळुंखे, सचिन बिबवे,जयवंत पंडित, प्रज्वल पानकर, अथर्व निवृत्ती पांढरे आणि राजश्री, दांडेकर यांनी प्रातिनिधीक स्वरूपात मदतीच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे किट स्वीकारले.

