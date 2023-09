Welcome 3 Akshay Kumar: दोन प्रकारचे 'जवान'! अक्षयचा वेलकम 3 मधला लूक पाहताच नेटकऱ्यांनी केले ट्रोल

काही दिवसांपुर्वी शाहरुख खानचा जवान बॉक्स ऑफीसवर तुफान कामगिरी करतोय. जवान पाहण्यासाठी शाहरुखचे तमाम फॅन्स थिएटरमध्ये तुफान गर्दी करत आहेत.

शाहरुखने जवानमध्ये विक्रम राठोडची भुमिका साकारली. विक्रम हा भारतीय सैन्यात जवान असतो. शाहरुखच्या जवानबद्दल लिहीण्याचं कारण म्हणजे अक्षय कुमारचा वेलकम 3 ची घोषणा झालीय. यातील एका सीनवरुन भारतीय जवानांची अक्षयने मस्करी केल्याने त्याला प्रचंड ट्रोलिंगला सामोरं जावं लागतंय.

वेलकम 3 मधील अक्षय का होतोय ट्रोल?

वेलकम 3 च्या सिनेमाच्या घोषणेनिमित्त एक व्हिडीओ शेअर करण्यात आलाय. यात अक्षय गाणं गाता गाता दिशाच्या खांद्यावर किस करतो. या दृश्यावर प्रेक्षकांनी संताप व्यक्त केलाय.

अशावेळी सर्वांना शाहरुखच्या जवानची आठवण आली. शाहरुखने जवान मध्ये विक्रम राठोड या आर्मी ऑफीसरची भुमिका साकारलीय. शाहरुखने जवान मध्ये भारतीय सेनेला अनोखी मानवंदना दिलीय. तर दुसरीकडे अक्षयने मात्र भारतीय सैन्याची आणि त्यांच्या गणवेशाची मस्करी केलीय.

अक्षयला भारतीयत्वाचं सर्टिफिकेट का दिलं ?

जोश या ट्वीटर युजरने याविषयी एक महत्वाचा फरक सांगितला आहे. शाहरुखच्या जवानचा आणि अक्षयच्या वेलकम 3 मधला लूक शेअर करत लिहीतो,

आम्ही दोन भारतातून आलो आहोत

1) जिथे शाहरुख खानला आपल्या कला आणि मानवतावादी कार्यातून या देशासाठी इतके करूनही आपला राष्ट्रवाद सिद्ध करावा लागतो.

2) आणि जिथे अक्षय कुमार सारख्या लोकांना अशा विचित्र हावभावांनी भारतीय सैन्याच्या जवानांचा आणि त्यांच्या गणवेशाचा अनादर करूनही राष्ट्रयत्वाचे प्रमाणपत्र दिले जाते.

कधी रिलीज होणार वेलकम 3?

अक्षय कुमारने त्याच्या वाढदिवसानिमित्त स्वतःला आणि त्याच्या फॅन्सला गिफ्ट दिलंय. वेलकम 3 यावेळी जंगल थिमवर आधारीत असल्याचं समजतंय.

अक्षय कुमारच्या वेलकम 3 चं शुटींग लवकरच सुरु होणार असुन हा सिनेमा पुढील वर्षी डिसेंबर २०२४ ला ख्रिसमसला रिलीज होणार आहे. इतके सारे कलाकार वेलकम 3 मध्ये असल्याने हा सिनेमा मनोरंजनाचं पॅकेज असणार यात शंका नाही