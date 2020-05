विश्वसुंदरी बनल्यानंतर जेव्हा ऐश्वर्या जमिनीवर बसून जेवली होती..

मुंबई- अभिनेत्री ऐश्वर्या राय जगातील सगळ्यात सुंदर महिलांपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. देशातंच नाही तर जगभरात ऐश्वर्या रायचे करोडो चाहते आहेत जे तिला फॉलो करत असतात. आज ऐश्वर्या जरी बॉलीवूडच्या टॉप अभिनेत्रींपैकी एक असली तरी ही ओळख मिळवताना तीने खूप संघर्ष केला होता. इतकंच नाही तर प्रसिद्धी मिळाल्यानंतरही तिचे पाय जमिनीवर होते. यावर तुमचा जर विश्वास बसत नसेल तर तर एका फोटोवरुन तुम्ही याचा अंदाज बांधू शकता. होय सोशल मिडियावर ऐश्वर्याचा असाच एक फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होतोय. हे ही वाचा: अक्षय कुमारची मुलगी वयाच्या ७ व्या वर्षी बनली मेकअप आर्टीस्ट? ऐश्वर्या राय-बच्चनचा सोशल साईट्सवर व्हायरल होणारा हा फोटो आहे १९९४ मधला. १९९४ मध्ये ऐश्वर्याने मिस वर्ल्ड म्हणजेच विश्वसुंदरी ही पदवी मिळवली होती. यावेळी ऐश्वर्या आई वृंदा राय सोबत जमीनीवर बसून जेवण जेवत होती. ऐश्वर्याच्या चाहत्यांना ऐश्वर्याचा संघर्ष चांगलाच माहित आहे त्यामुळे विश्वसुंदरी ही पदवी मिळाल्यानंतर संपूर्ण जगाचं लक्ष आपल्याकडे असणार हे माहित असूनही ऐश्वर्याने तिचा साधेपणा सोडला नाही. ऐश्वर्याला विश्वसुंदरी ही पदवी मिळाल्यानंतर लगेचच ती जमिनीवर बसून जेवत असताचा हा फोटो व्हायरल होत आहे.. चाहत्यांना ऐश्वर्याचा हा फोटो भावतोय.. अनेकांचं प्रेरणास्त्रोत असलेल्या ऐश्वर्याचा प्रसिद्धी मिळाल्यानंतरचा साधेपणा कोणालाही तिच्या प्रेमात पाडेल. या फोटोत ऐश्वर्याच्या डोक्यावर विश्वसुंदरीचा क्राऊन देखील पाहायला मिळत आहे. विश्वसुंदरी ही पदवी मिळवण्यासाठी केवळ तिचं सौंदर्यच पाहिलं गेलं नव्हतं तर तिच्यातील हुशारी आणि प्रामाणिकपणा यांची देखील परिक्षा होती. या स्पर्धेत त्यावेळी जवळपास ८७ वेगवेगळ्या देशातील स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. मात्र २१ वर्षांची ऐश्वर्या सगळ्यांच्या मनात स्वतःचा ठसा उमटवण्यात यशस्वी झाली. when aishwarya rai having a meal after winning miss world title

