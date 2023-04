Vaibhav Tatwawadi: कधी करतोयस लग्न.. असा प्रश्न विचारला की काय असतं वैभवचं उत्तर?म्हणाला..

Circuit Movie प्रख्यात निर्माता, दिग्दर्शक मधुर भांडारकर निर्मित "सर्किट" या सिनेमाची सध्या चांगलीच चर्चा आहे. चित्रपटाचा टीजर प्रदर्शित झाल्यापासून अल्पावधीत या टीजरला लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.

या चित्रपटातील भूमिकेसाठी अभिनेता वैभव तत्त्ववादीनं आपल्या भूमिकेवर विशेष मेहनत घेतलेली दिसतेय. "सर्किट" हा सिनेमा ७ एप्रिलला प्रदर्शित होणार आहे.

या निमित्तानं ईसकाळच्या पॉडकास्ट मुलाखतीत वैभवनं मनमोकळा संवाद साधत सिनेमातील त्याच्या अनुभवासोबतच वैयक्तिक आयुष्याविषयी देखील अनेक गोष्टी शेअर केल्या आहेत. वैभवची संपूर्ण पॉडकास्ट मुलाखत तुम्ही ऐकू शकता.

(When are you getting married.. What is Vaibhav's answer? about his movie circuit)

ईसकाळच्या पॉडकास्ट मुलाखतीत.. सोशल मीडियावर कलाकरांच्या लिंकअप विषयी किंवा लग्नाविषयी अनेकदा नावं जोडतात ? मला बऱ्याचदा विचारलं गेलंय जे लोक विचारतात ते

स्वतःच्या आयुष्यात किंवा लग्नात इतके दु:खी असतात.. आणि मग ते इतरांना सांगतात कि तुम्ही करू नका..

अभिनेत्री हृता दुर्गुळे (Hruta Durgule) आणि वैभव तत्ववादी (Vaibhav Tatwawadi) या दोघांचा सर्किट सिनेमा येतोय. काहीच दिवसांपूर्वी हृता आणि वैभव यांच्या सिनेमाचा ट्रेलर प्रेक्षकांचाय भेटीला आला.

या दोघांचा एकदम हटके अंदाज सिनेमात दिसतोय. हृता आणि वैभव यांच्या सर्किट टिझरला अल्पावधीतच लाईक्स आणि कमेंट्सचा वर्षाव झालाय.

"चांदनी बार", "ट्रैफिक सिग्नल", "फॅशन", "पेज ३" , "बबली बाउन्सर", "इंडिया लॉकडाऊन" अशा अनेक पुरस्कारप्राप्त उत्तमोत्तम चित्रपटांची निर्मिती आणि दिग्दर्शन केलेले मधुर भांडारकर आता मराठी चित्रपटाच्या प्रस्तुतीमध्ये पदार्पण करत आहेत.

आकाश पेंढारकर दिग्दर्शित 'सर्किट' या चित्रपटाची प्रस्तुती मधुर भांडारकर करत असून, अभिनेता वैभव तत्त्ववादी आणि अभिनेत्री हृता दुर्गुळे ही फ्रेश जोडी या चित्रपटात झळकणार आहे.

भालजी पेंढारकर यांचा नातू आकाश पेंढारकर हा गेली अनेक वर्षे मराठी मनोरंजन क्षेत्रात कार्यरत आहे. अनेक निर्मिती संस्था आणि चॅनल्समध्ये त्यांनी महत्त्वाच्या पदांवर काम केलं आहे.

"कच्चा लिंबू", "होम स्वीट होम", "मस्का", "भेटली तू पुन्हा", "पावनखिंड" अशा अनेक चित्रपटांची प्रस्तुती तर "चोरीचा मामला" या चित्रपटाची निर्मिती आकाश पेंढारकर यांनी केली आहे. त्यापुढे आता "सर्किट" या चित्रपटाद्वारे तो आता चित्रपट दिग्दर्शनात पाऊल टाकत आहेत.