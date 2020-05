एकेकाळी दोघांची खास मैत्रीण असलेल्या राणीला का नव्हतं अभिषेक-ऐश्वर्याच्या लग्नाचं निमंत्रण?

मुंबई- बॉलीवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्यांचं एकमेकांसोबत पटत नाही. यातले अनेक सेलिब्रिटी तर असे आहेत जे कधीकाळी एकमेकांचे खास होते मात्र काही कारणांमुळे आज ते एकमेकांसमोर येणं देखील टाळतात. यातलंच एक नाव म्हणजे अभिनेत्री ऐश्वर्या राय आणि राणी मुखर्जी यांचं. राणी आणि ऐश्वर्या यांच्यामध्ये एकेकाळी चांगली मैत्री होती. मात्र काही कारणांमुळे त्याच्या नात्यात दुरावा येऊ लागला. हे ही वाचा: कल्कीचं मुलीसाठी स्पेशल गाणं, मुलीचा हा क्युट व्हिडिओ होतोय व्हायरल ऐश्वर्या आणि राणी यांच्या मैत्रीत तेव्हा दुरावा निर्माण झाला जेव्हा 'चलते चलते' सिनेमाच्या सेटवर ऐश्वर्याने हंगामा केल्याने तिला या सिनेमातून बाजुला करत राणीने हा सिनेमा साईन केला होता. या कारणामुळे त्याचं नातं बिघडलं मात्र हे होत नाही तोच ऐश्वर्याने अभिषेक बच्चनसोबत लग्न केलं. राणी जेवढी ऐश्वर्याची चांगली मैत्रीण होती त्याहीपेक्षा जास्त खास मैत्रीण ती अभिषेक बच्चनची होती.हे दोघं एकमेकांना डेट करत असल्याच्या चर्चाही त्यावेळी होत्या. त्यामुळे या अभिषेक-ऐश्वर्याने त्यांच्या लग्नात राणीला आमंत्रित केलं नव्हतं. यावर राणीने तिच्या लग्नाआधी तिची प्रतिक्रिया दिला होती.राणीने एका मुलाखतीत म्हटलं होतं, 'हे खरं आहे की जेव्हा एखादी व्यक्ती तुम्हाला त्यांच्या लग्नात आमंत्रित करत नाही तेव्हा तुम्हाला कळून चुकतं की त्या व्यक्तीसाठी तुम्ही किती महत्वाचे आहात. तुम्ही त्याला मैत्री समजलेली असते मात्र समोरचा व्यक्ती तुम्हाला सहकलाकारच समजतो. मला याने काही फरक पडत नाही पण यातून हे सिद्ध झालं की आम्ही केवळ सहकलाकार होतो मित्र नाही. तरीही लग्नात कोणाला बोलवायचं हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न असतो. जेव्हा माझं लग्न ठरेल तेव्हा मी देखील मोजक्याच लोकांना आमंत्रित करेन.' राणीने नंतर आदीत्य चोप्रासोबत लग्न केलं मात्र तिनेही तिच्या लग्नात अभिषेक-ऐश्वर्याला आमंत्रित केलं नाही. असं असलं तरी राणी मुखर्जी ऐश्वर्याच्या वडिलांचं निधन झालं त्यावेळी तिथे दिसून आली होती. when rani mukerji spoke about not being invited to abhishek bachchan and aishwarya rais wedding

