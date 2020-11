शाहरुखच्या बुर्ज खलिफा येथील फोटोमध्ये झळकलेली आणि सुहानासोबत नेहमी दिसणारी आलिया छिब्बा आहे तरी कोण?

मुंबई- सोशल मीडियावर कधी कोणाचा फोटो किंवा व्हिडीओ व्हायरल होईल हे सांगता येत नाही. यात अनेकदा सेलिब्रिटींची मुलं किंवा त्यांचे नातेवाईक हे मिडिया आणि चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय ठरतात. सध्या अशीच एक चर्चा रंगली आहे ती आलिया छिब्बा या तरुणीची. नुकताच अभिनेता शाहरुख खानने त्याचा ५५ वा वाढदिवस सेलिब्रेट केला. यात त्याचा बुर्ज खलिफा जवळील एक फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. विशेष म्हणजे या फोटोमध्ये शाहरुखपेक्षा त्याच्यासोबत असलेल्या आलियाची सर्वाधिक चर्चा रंगली. हे ही वाचा: 'माझी डुप्लिकेट पाहा' म्हणत सायनाने शेअर केला बायोपिकमधील परिणीतीचा फर्स्ट लूक शाहरुखसोबत आलियाचा फोटो पाहिल्यानंतर ही तरुणी नेमकी कोण आहे? असा प्रश्न चाहत्यांना पडला. आलिया छिब्बा ही शाहरुखच्या कुटुंबातील एक सदस्य असून ती गौरी खानच्या भावाची म्हणजेच विक्रांत छिब्बा यांची मुलगी आहे. शाहरुखची लेक सुहाना अनेकदा सोशल मीडियावर आलियासोबतचे फोटो शेअर करत असते. आलियाचा बॉलीवूडसोबत तसा फारसा संबंध नसला तरी ती सोशल मीडियावर कायमच चर्चेत असते. आलिया अनेकदा इन्स्टाग्रामवर तिचे हटके आणि ग्लॅमरस फोटो शेअर करत असते. आलियाला बॉलीवूडपेक्षा फॅशन इंडस्ट्रीमध्ये आवड असून तिला स्वत:चा ब्रॅण्ड सुरु करण्याची इच्छा असल्याचं कळतंय. आलिया तिच्या लूककडे जास्त लक्ष देत असल्याचं अनेकदा तिच्या सोशल साईटवरिल फोटोंमधून दिसून आलं आहे. who is alia chhiba meet suhana khans cousin who snapped at srk birthday bash in dubai



