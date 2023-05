Lal Singh Chaddha फ्लॉप का झाला? सिनेमाचा लेखक - अभिनेता अतुल कुलकर्णीने अखेर सोडलं मौन

Atul Kulkarni on Lal Singh Chaddha Flop News: अभिनेता आमिर खानचा बहुचर्चित लाल सिंग चड्ढा सिनेमा फ्लॉप झाला. हा सिनेमा लिहिला होता मराठमोळा अभिनेता अतुल कुलकर्णीने.

अनेक वर्षे आपल्या अभिनयाची जादू पसरवणाऱ्या अतुलने 'लाल सिंग चढ्ढा' चित्रपटातून पटकथा लेखनात पदार्पण केलं.

हा चित्रपट 'फॉरेस्ट गंप' या हॉलिवूड चित्रपटाचा रिमेक होता. आमिर खान आणि करीना कपूरसारखे स्टार्स असूनही हा चित्रपट फारशी कमाल दाखवू शकला नाही. यावर अतुल कुलकर्णी यांनी नुकतेच मौन सोडले आहे.

(Why did Lal Singh Chaddha flop? The writer-actor of the movie Atul Kulkarni has finally broken his silence)

अतुल कुलकर्णी म्हणाला, 'प्रत्येक वेळी तुम्ही एखादा प्रोजेक्ट सुरू करता तेव्हा तुम्हाला वाटते की लोकांना तो आवडेल. कधी ते घडते तर कधी घडत नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही या व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकत नाही.

मला वाटतं की सिनेमा फ्लॉप होणं कि नाही हे सर्वस्वी प्रेक्षकांवर सोडलं पाहिजे. प्रेक्षकांना काही बघायचं आहे की नाही, मग तो चित्रपट असो की चित्रकला. काय बघायचे हे कोणी ठरवू नये. एखाद्याने काय करायचे ते इतरांनी ठरवू नये.

अतुल कुलकर्णी लवकरच त्याच्या गाजलेल्या सिटी ऑफ ड्रीम्स वेबसीरिजच्या तिसऱ्या सीझनमध्ये झळकणार आहे.

या सिरीजच्या निमित्ताने अतुलने राजकारणावर भाष्य केलं, अतुल म्हणतो, "तुम्ही राजकारणाकडे कोणत्याही प्रकारे दुर्लक्ष करू शकत नाही, तुम्ही आयुष्यात काहीही करा, राजकारण तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे."

वर्क फ्रंटबद्दल बोलायचे झाले तर अतुल लवकरच 'सिटी ऑफ ड्रीम्स' या वेब सीरिजच्या तिसऱ्या सीझनमुळे चर्चेत आहे. त्याची घोषणा नुकतीच करण्यात आली आहे. अतुल मराठी आणि हिंदीत अभिनयात सक्रिय आहे.

अतुल निवडक तरीही उत्तमोत्तम कलाकृतींमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतो. अतुलची बायको गीतांजली कुलकर्णी सुद्धा सुप्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. गीतांजली सुद्धा अनेक वेबसिरीज, सिनेमांमधून झळकत असते.