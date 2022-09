Bobby Deol trending after Bumrah’s injury?: वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहला दुखापतीमुळे T20 विश्वचषकातून बाहेर पडावं लागलं आहे. पाठीच्या समस्येमुळे जसप्रीतला जवळपास चार ते सहा महिने आता क्रिकेटच्या मैदानापासून दूर राहावं लागणार आहे. जसप्रीतच्या जागी वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजचा संघात समावेश करण्यात आल्याची घोषणा बीसीसीआयने शुक्रवारी केली. मात्र त्यापूर्वी सोशल मीडियावर बूमराहच्या जागी कोण येणार यावरून जोरदार चर्चा रंगली होती. (Why is actor Bobby Deol trending after Bumrah’s injury? watch amazing video)

या चर्चेदरम्यान मात्र बॉलीवूड अभिनेता बॉबी देओल चांगलाच ट्रेंडमध्ये आला होता. आता भारतीय क्रिकेट संघाचा आणि बॉबी देओलचा काय संबंध? असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. तर त्यासाठी कारणीभूत ठरतोय तो म्हणजे एक व्हायरल व्हिडिओ.

बुमराहच्या दुखापतीच वृत्त समोर येताच दुसरीकडे बॉबी देओलचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागला. हा व्हिडिओ एका क्रिकेट मॅचचा आहे. यात बॉबी गोलंदाजी करताना दिसतोय. व्हिडिओत ज्या प्रकारे बॉबी गोलंदाजी करतोय ते पाहून त्याच्या स्टाईलची तुलना जसप्रीत बुमराहशी केली जातेय.

I know who can replace Bumrah pic.twitter.com/XielNA2v91 — Sudhanshu' (@whoshud) September 29, 2022

बॉबी देओलची स्टाईल बुमराह सारखी?

बॉबी देओलचा हा व्हिडिओ सेलिब्रिटी लीगमधील आहे. यावेळी चाहत्यांमध्ये बॉबीच्या गोलंदाजीची मोठी चर्चा झाली होती. अनेकांनी त्याला जसप्रीत बुमराह म्हटलं होतं. त्यामुळे काही नेटकऱ्यांनी बॉबीचा हा व्हिडिओ शेअर करत बुमराहच्या जागी बॉबीलाच T20 वर्ल्ड कपमध्ये घ्यावं असं म्हणत मजेशीर चर्चा सुरू केली .

दरम्यान, जसप्रित बुमराहच्या जागी आता भारतीय संघात वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजचा संघात समावेश करण्यात आला आहे, अशी घोषणा BCCI ने केली आहे. बीसीसीआयने ट्विटरच्या माध्यमातून सिराजचा संघात समावेश केल्याची माहिती दिली.