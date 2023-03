Dil To Pagal Hai ला कोपरापासून हात जोडत 'नाही' म्हणाली होती करिश्मा..पण मग एका रात्रीत कसा बदललेला विचार..

By

Karishma Kapoor: 'दिल तो पागल है' सिनेमा बॉक्सऑफिसवर सुपरहिट ठरला होता. सिनेमात शाहरुख खान,माधुरी दिक्षित,करिश्मा कपूरआणि अक्षय कुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका केली होती.

सिनेमातील गाणी लोक आजही गुणगुणताना दिसतात. यामध्ये करिश्मा कपूर आणि माधुरी यांच्यात शूट केली गेलीली डान्सची जुगलबंदी आपण सगळ्यांनीच एन्जॉय केली. पण आपल्याला माहित आहे का की करिश्मानं अगदी सुरुवातीला हा सिनेमा करण्यास नकार दिला होता.

पण एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरनं करिश्मानं रातोरात आपला नकार होकार देत बदलला होता.( why Karishma Kapoor first rejected dil to pagal hai movie)

करिश्मा कपूरनं रिअॅलिटी शो 'इंडियन आयडल १२' च्या सीझनमध्ये स्पेशल गेस्ट म्हणून हजेरी लावली होती. यादरम्यान अभिनेत्रीनं 'दिल तो पागल है' सिनेमाविषयी मोठा खुलासा केला होता.

ती म्हणाली होती,''मला विचारण्याआधी अनेकजणींनी या सिनेमाला नकार दिला होता. आणि फिरुन फिरुन मग ही भूमिका माझ्याकडे आली होती. सुरुवातील मी पण नकार दिला होता. कारण या सिनमाची मूळ थीम डान्स होती. आणि माधुरी सोबत मला जुगलबंदी करायची होती..ती देखील डान्सची''.

करिश्मा कपूर पुढे म्हणाली,''शेवटी मला यश चोप्रा आणि आदित्य चोप्रा यांनी सिनेमाची कथा ऐकवली.

तेव्हा माझी आई मला म्हणाली,''तुला हे आव्हान स्विकारायला हवं. तु माधुरी दिक्षितची मोठी फॅन आहेस,तर तुला हे नक्कीच करायला हवं. खूप मेहनत कर..तु नक्कीच यश मिळवशील''.

आणि करिश्मानं करुन दाखवलं. त्यावर्षीचा फिल्म फेअर पुरस्कार तिनं पटकावला आणि राष्ट्रीय पुरस्कार देखील मिळाला होता.

करिश्माच्या सिनेमांविषयी बोलायचं झालं तर,अभिनय देव दिग्दर्शित क्राइम ड्रामा 'ब्राऊन' मध्ये ती काम करत आहे. यामध्ये तिच्यासोबत हेलेन आणि सोनी राझदान देखील आहेत.

'ब्राऊन' हा सिनेमा अभिक बरुआचं 'सिटी ऑफ डेथ' या पुस्तकावर आधारित आहे. झी स्टुडिओ याची निर्मिती करत आहे.