The Kerala Stroy ला मराठी कलाकारांचा पाठिंबा का नाही? अमृताला नेटकऱ्याचा थेट सवाल; म्हणाली..

Amruta Khanvilkar: सध्या सर्वत्र चर्चा आहे ती विपुल अमृतलाल शाह यांच्या 'द केरल स्टोरी' या चित्रपटाची. विवेक अग्निहोत्री यांच्या 'द काश्मिर फाईल्स'नंतर हा चित्रपट सर्वाधिक चर्चेत आलेला सिनेमा आहे. या चित्रपटवरून रोज नवा वाद सुरू आहे.

लव जिहादच्या नावाखाली महिलांचे होणारे शोषण आणि सद्यस्थिती सारख्या विषयाला चित्रपटातून वाचा फोडण्यात आली आहे. एका अत्यंत वेगळ्या विषयावरील मांडणी करत शाह यांनी हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर आणला आहे.

पण या चित्रपटाला विशिष्ट गटाकडून कडकडून विरोध होत असून, पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडू मध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. पण काही जण हा चित्रपट आवर्जून पहा असेही सांगत आहेत.

आता याच चित्रपटावरुन एका नेटकाऱ्याने अभिनेत्री अमृता खानविलकरला लक्ष्य केलं आहे. त्याने तिच्या एका फोटोवर कमेंट करत तिला केरळ स्टोरी वरुण थेट प्रश्न विचारला आहे.

(why marathi industry not promote the kerala story movie fan ask to amruta khanvilkar and she gave tricky reply)

अमृतानं नुकताच एक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा फोटो खरतर तिच्या नव्या लुकची झलक दाखवणारा होता. पण तिच्या या फोटोंने वेगळंच वळण घेतलं आहे.

या फोटोवर एका नेटकऱ्यानं कमेंट केली आहे की, ''मॅडम द केरळ स्टोरीला .. मराठी इंडस्ट्री सपोस्ट का करत नाही? सर्व तरुण युवक या चित्रपटाला प्रमोट करत आहेत. तर लोकांची आपेक्षा आहे की, आघाडीचा फॅन बेस असणाऱ्या कलाकारांनी देखील या चित्रपटाला सपोर्ट केला पाहिजे.मला माहित आहे की हे तितके सोपे नाही. पण तरीही..'

नेटकऱ्याच्या या कमेंटवर अमृतानं देखील तोडीस तोड कमेंट केली आहे.. अमृता म्हणाली, ''मी लंडनमध्ये आहे. अजून मी तो (द केरळ स्टोरी) चित्रपट पाहिला नाही. महाराष्ट्र शाहीर हा चित्रपट मी पाहिला आहे आणि प्रमोट देखील केला आहे. तुम्ही 'महाराष्ट्र शाहीर' पाहिला का?'

अमृतच्या फोटोवरची ही कमेंट आता चांगलीच चर्चेत आहे. आता बॉलीवुड पाठोपाठ मराठी कलाकारांनाही 'द केरळ स्टोरी'च्या वादाचा फटका बसताना दिसत आहे.