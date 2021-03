Womens Day Special; पिंक पाहिला,पण कळला का?; काळसर, गुलाबी खंजीराची वेदना...

आपल्याला एकाच डोळ्याने आयुष्य जगण्याची सक्ती केली तर...? जरा विचित्र वाटतंय ना...? आपलं दिसणं हे कायम द्वीमितीय असतं. म्हणून आपल्याला दोन डोळे आहेत. एकाच डोळ्याने बघितले तर आपल्याला दिसतं सर्व परंतु त्या दिसण्याच्या पूर्णत्वाचा आभास येत नाही. तो फक्त दोन डोळ्यानेच येऊ शकतो. तुम्ही डाव्या हाताच्या अंगठ्यानंतरचे पहिले बोट डोळ्याच्या रेषेत सरळ हात करून धरा, आता उजवा डोळा बंद करा आणि उजव्या हाताने ते बोट पकडण्याचा प्रयत्न करा तुम्हाला कळेल मला काय म्हणायचंय. सर्वसाधारणपणे ही आपली चित्रपट पाहण्याची प्रक्रिया असते. आपण तो एका हाताच्या बोटाकडे एका डोळ्याने बघून दुसऱ्या हाताने ते बोट पकडण्याचा प्रयत्न करतो. ते बोट आपल्या पकडीतच येत नाही.

कुठलाही चित्रपट आपण पाहतो पण तो पूर्णपणे आपल्या लक्षात येत नाही, समजत नाही, आकलन होत नाही, कारण तो आपण फक्त आपल्या नजरेतूनच पाहतो, दिग्दर्शकाच्या नजरेतून पाहत नाही. दिग्दर्शकाने चित्रपट माध्यमाचा वापर करून काय सांगण्याचा, दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे हे आपण लक्षात घेत नाही. यामुळे आपली त्या चित्रपटाबद्दलची समज अपूर्ण राहते. हे आपण आज 'पिंक' या चित्रपटाच्या माध्यमातून लक्षात घेऊ. हा चित्रपट तुम्ही पाहिलाच असेल. म्हणजे तुम्ही तो एका डोळ्याने बघितला आहेच तर आपण दिग्दर्शकाच्या दुसऱ्या डोळ्याने तो बघायचा प्रयत्न करू म्हणजे वर काय म्हटले आहे हे तुमच्या लक्षात येईल.

'पिंक' हा 120 मिनिटांचा चित्रपट. तसा 126 पण 6 मिनिटं टायटल्स आणि क्रेडीट मध्ये जातात. कथानक 120 मिनिटाचे आहे. त्याचा विषय आहे भारतीय समाजाचा - पुरुषांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन काय आणि कसा आहे हे सांगणारा. तो एकांगीच आहे. एकमितीय आहे. भारतीय समाजमनाने या विषयाची दुसरी बाजू कधीच लक्षात घेतली नाही. हे दाखवण्यासाठी राजवीर या पात्राचा एक डोळा कुठल्यातरी कारणाने-अपघाताने फुटलाय, तो खूप रक्ताळलाय म्हणून त्याला कापडाने दाबून ठेवत त्याचे दोन मित्र त्याला दवाखाण्यात घेऊन जात आहेत असे चित्रपटाचे पहिले नऊ शॉट्स आहेत. हे चित्रण खूप वेगात आहे. आपल्याला कळतही नाही काय चालू आहे.

पुढच्या दोन शॉट मध्ये एक कार आणि त्यामध्ये तीन मुली मागे बसलेल्या, पुन्हा आधीच्या मुलांच्या गाडीचे शॉट्स. त्यांच्या संभाषणावरून कळत की त्यांच्यातील भांडणात ही अवस्था झाली आहे. मुले दवाखाण्यात जातात. तिथे राजवीर च्या डोळ्याचे ऑपरेशन होते. मुली घरी जातात. तोपर्यंत काहीतरी 'कांड' झालंय हे आपल्या लक्षात येतं. अशी सुरवात का केली असेल दिग्दर्शकाने चित्रपटाची. चित्रपटाच्या पटकथा मांडणीचे सरळसोट नियम मोडून ही कथा मांडणी केलेली आहे. असं का केलं असेल हा महत्वाचा प्रश्न आहे. सर्वसाधारणपणे चित्रपटाची कथा तीन भागात मांडली जाते. पहिल्या भागात कथा परिचय - दुसऱ्या भागात कथेतील पात्रांचा संघर्ष आणि तिसऱ्या भागात संघर्षाची उकल - परीणाम अशी मांडणी असते. 'पिंक' मध्ये कुठलाही कथा परिचय, पात्रांचा परिचय न दिसता पहिल्याच शॉट पासून सरळ कथेतील संघर्षाला सुरवात होते. या संघर्षाला कारणीभूत ठरलेली घटना दिग्दर्शक चित्रपटाच्या शेवटी क्रेडीट सुरु झाल्यावर दाखवतो, जेंव्हा ते दाखवण्याची गरज संपलेली आहे. हे असे का ? याचे उत्तर दुसऱ्या डोळ्यात आहे.

चित्रपटाचा विषय आहे भारतीय समाजाचा पर्यायाने पुरुषांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन. तो किती एकांगी आहे हे दाखवन्यासाठी पुरुष पात्राच्या 'दृष्टी' वर वार केलाय. ती दृष्टी जशी चित्रपटातील पात्र राजवीरची आहे तशीच प्रेक्षकांचीही आहे. तो डोळा राजवीरचा आहे तसाच तो प्रेक्षक म्हणून आपलाही आहे. तो वार आपल्याही डोळ्यावर झाला आहे. म्हणून सुरवातील एका डोळ्याने चाचपडत बघितल्यासारखा अनुभव आपल्याला चित्रपट बघताना येतो. राजविरच्या डोळ्याची जखम पूर्ण भरलेली आहे तिथे कोर्टात केस संपते आणि चित्रपटही संपतो. इथे आता प्रेक्षकांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन द्वीमितीय झाला आहे. त्यांच्याही डोळ्यावरची जखम भरून आलेली आहे. यासाठी दिग्दर्शक ठराविक अंतराने राजविरच्या डोळ्याचे क्लोज शॉट दाखवत राहतो. इंटर्वल पर्यंत राजविरच्या डोळ्यावर पट्टी आहे आणि इंटर्वल नंतर पहिल्यांदा राजविरच्या डोळ्यावर पट्टी नाही.

120 मिनिटाच्या कथानकाचे बरोबर 60 - 60 मिनिटाचे दोन तुकडे आहेत. पहिल्या भागात केस प्रेक्षकांच्या न्यायालयात लढली जाते आणि दुसऱ्या भागात आपण ज्या सामाजिक चौकटी स्वीकारल्या त्या चौकटींच्या न्यायव्यवस्थे मध्ये. या दोनही भागांना जोडणारा एकमेव दुवा म्हणजे वकील दीपक सेहगल उर्फ अमिताभ बच्चन. म्हणून चित्रपटातील पहिल्या रात्री राजवीर दवाखाण्यात आणि तीन मुली घरी पोहोचेपर्यंत समांतर कथानक आणि शॉट्स दिसतात त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळचा सूर्याचा शॉट आहे.

Womens Day 2021: जरीन म्हणे, बाई होणं सगळ्यात भारी, पाहिजे ते मिळवू शकतो

विद्याच्या आईनं 'डर्टी' पाहिला, इंटरवलनंतर जे झालं...

शहर जागे होताना दिसत आहेत, कुणी बागेत व्यायाम करतांना दिसत आहेत आणि सहगल व्यायामासाठी बाहेर पडतो. घराच्या फाटकाच्या बाहेर पडताच भलेमोठे, अवजड श्वसनयंत्र प्रदूषणापासून बचावासाठी लावतो. बागेत गेल्यावर ते काढतो आणि मोकळा श्वास घेतो.एवढ्या माणसांच्या गर्दीत त्याने एकट्यानेच श्वसनयंत्र लावले आहे. हे असे वेळ देऊन का दाखवतोय दिग्दर्शक ? तर महिलांबद्दलचे हे वैचारिक - वासनिक - सामाजिक प्रदूषण सगळीकडेच आहे परंतु ते दिसत कुणालाच नाही. ते स्विकारायला कुणीच तयार नाही. एकट्या दीपक सेहगल ला ते जाणवतंय. त्याचा त्रास होतोय म्हणून तो त्या तीन मुलींची बाजू घेतो आणि ठामपणे मांडतो.

महिला दिनाच्या निमित्तानं स्वप्निल जोशीचा 'आत्मसन्मान'

या पात्राची अजून एक गंमत आहे. दीपक सेहगलला वकील म्हणून स्वतःहून मुलींची केस घेतो तेंव्हा त्या मुलींना आश्चर्य वाटतं. त्या दीपक सेहगल बद्दल गुगल सर्च करतात तेंव्हा सर्च रिझल्ट्स मध्ये त्यांना काय दिसतं याचा एक क्लोज शॉट आहे. हा शॉट प्रेक्षक म्हणून आपण वाचण्यासाठी आहे. चित्रपटातील पात्रांचा तो वाचून झालाय. तर त्या सर्च रिझल्ट्स मध्ये वाचता येत की एका बिमारीमुळे दीपक सेहगलला वकिली अर्धवट सोडून द्यावी लागली. ती बिमारी म्हणजे दीपक सेहगलला बायपोलर डीसऑर्डर आहे. या आजारत खूप टोकाचे मूड स्विंग होतात.

दररोजच्या जगण्यातल्या साध्या-साध्या गोष्टी करता येत नाहीत. रात्रभर झोप लगत नाही. म्हणून चित्रपटात दीपक सेहगलला कधीच झोपलेलं दाखवलेलं नाही. दीपक सेहगल रात्री अपरात्री एकटेच जागी असल्याचे अनेक शॉट्स आहेत. हा मेंदूचा आजार असून त्यात पेशंटची सारासार विचार करण्याची किंवा सर्वसाधारण विचार करण्याची क्षमता नाहीशी झालेली असते.बायपोलर डीसऑर्डर नसलेले इतर सर्व मात्र सारासार विचार करू शकतात. मात्र तरीही कुणीच त्या तीन मुलींचा विचार करत नाही. त्यांचे नातेवाईकही नाही. हा तोल न सांभाळता येऊ शकणारा वकील त्यांची बाजू घेतो, महिलांबाबत खूप मुलभूत विचार करतो.

कोर्टाला ठणकावून सांगतो तुमचे महिलांबाबतचे सर्व नीतीनियम एकतर्फी आहेत. तुम्ही ते पुरुषी वर्चस्वातून तयार केलेले आहेत. फक्त तोच हा विचार करतो. मुली राहतात त्या कॉलनीतील, पोलिसातील, न्याय व्यवस्थेतील, प्रशासनातील, मुलींच्या कुटुंबातील कुणी म्हणून कुणीच त्यांच्या बाजूने विचार करत नाही. हा बायपोलर डीसऑर्डर समाजालाच झालेला आहे म्हणून दिग्दर्शकाने चित्रपटात उपरोधिक पणे तो आजार दीपक सेहगलला झालेला दाखवलं आहे. हा आजार बऱ्याच अंशी अनुवांशिक आहे. तो इथल्या माणसांच्या जनुकातच भिनलाय म्हणून आजही महिलांबद्दलचे आपले विचार पिढ्यानपिढ्या तसेच बुरसटलेले आहेत. ते राजवीर सारखे मागच्या पिढीतून पुढच्या पिढीकडे जात राहतील.

मध्यंतरापूर्वी दीपक सेहगल मुलींना सांगतात कोर्टाची 15 तारीख मिळाली आहे तिथेच मध्यंतर होतो आणि सरळ कोर्टात उत्तरार्ध सुरु होतो. तर ही 15 तारीख बरोबर महिन्याची मध्य आहे. ती दिग्दर्शकाने अशीच कुठली तरी तारीख म्हणून डायलॉग मध्ये टाकली का ? इतकं सहज असत का चित्रपट बनवणं...? मुख्य पात्र असलेल्या मुलीचे नाव मिनलच का ? तीन मधील एक मुलगी नॉर्थ इस्टमधलीच का ? फलक लग्न करून वेगळी झालेली का ? तिचे एक विवाहित पुरुषाशी संबंध का ? राजवीर दिल्लीतच राज महालासारखं घर असून दोन मित्रांसोबत वेगळा का राहतो ? तीन मुलीही तशाच का राहतात ? तीनही मुलींचे धर्म वेगळे का ? त्यांच्या राहत्या घरात कोणत्या सुविचारांच्या फ्रेम्स लावलेल्या आहेत ? राजवीरच्या घरात त्याच्या फोटोची फ्रेम कशी लावलेली आहे ? मुलींच्या घरात माश्यांचे लटकते जिंगल का ? फलक पैसे घेतले असं खोटं का सांगते कोर्टात ? केसचा निकाल लागते वेळी राजवीर ने चित्रपटात एकदाच चष्मा का घातला आहे ?

शेवटी चित्रपटाच्या कथेशी काहीही संबंध नसलेली एक पोलीस महिला केसाचा निकाल लागल्यावर सर्वात शेवटी कोर्टरूम बाहेर पडणाऱ्या दीपक सेहगलला डोळ्यात पाणी आणून धन्यवाद का देते ? तिचा काय संबंध ? तिथे जवळपास चित्रपट का संपतो ? कारण त्यानंतर फक्त एकच शॉट आहे आणि क्रेडीट सुरु होतात. आपल्याला हे प्रश्न प्रेक्षक म्हणून का पडत नाहीत ? पडले तर उत्तरं का सापडत नाहीत ? यासाठी आपल्याला दुसऱ्या डोळ्याने द्वीमितीय बघावे लागेल. एकाच डोळ्याने बघितले तर आपल्याला दिसतं सर्व परंतु त्या दिसण्याच्या पूर्णत्वाचा आभास येत नाही. तो फक्त दोन डोळ्यानेच येऊ शकतो.

आता यातील एक एक प्रश्नाचे उत्तर आपण लक्षात घेऊ. मुख्य पात्र असलेल्या मुलीचे नाव मिनलच का ? मिनल हे भारतीय नाव, हिंदू नाव, गुजराथी, मराठी, बंगाली, उरिया, तमिळ, तेलगु, मल्याळम अशा अनेक भाषांमध्ये असलेलं मुलीचं नाव. म्हणजे ती भारतातील कोणत्याही भागातल्या स्त्रीची प्रतिनिधी ठरू शकते. त्या नावाचे मौल्यवान रत्न व शुध्द असे दोन अर्थ आहेत. काही शब्दकोशात फळ असाही तिसरा अर्थ आहे. आता मौल्यवान रत्न व शुध्द या दोन संकल्पनांचा वापर आपण कसा करतो आणि त्या स्त्रियांशी कश्या जोडल्या आहेत हे लक्षात घ्या. मौल्यवान रत्नांना धातूच्या चौकटीत बंदिस्त करून आभूषणं म्हणून आपलं सौंदर्य वाढवण्यासाठी उपयोग होतो. हाच दृष्टीकोन आहे पुरुषसत्ताक समाजाचा स्त्रियांबद्दल.

कुणा पुरुषाच्या लग्न करण्याच्या अपेक्षेत काळी सावळी मुलगी हवी अशी अपेक्षा वा मागणी वाचली - ऐकली का कधी ? स्त्री सुंदरच असायला हवी. परंतु फक्त शरीराने, मनाने - विचाराने नाही. कशासाठी ?कुरूप स्त्रियांचे आपल्या समाजात स्थान काय ? रत्न मौल्यवान असतं पण निर्जीवाही असतं. त्याला मूल्य आपण दिलंय, आणि धातूंची बंदिस्त चौकटही आपणच दिली. दुसरा अर्थ शुद्ध. स्त्रियांच्या बाबतीत शुद्ध - शुद्धता म्हणजे व्हर्जिन - व्हर्जीनिटी हा तर कळीचा मुद्दा आहे. या ग्रुपमध्ये सर्व वाचक १८ च्या वर आहेत तर याबद्दल फार चर्चा करण्याची गरज नाही. याच संदर्भाने मिनलचा वकील कोर्टात सर्वांसमोर तिला विचारतो, आर यु व्हर्जिन ? याच सीनमध्ये पुढे या मुद्याची उकलही करतो. या अर्थाने या मुख्य पत्राचे नाव मिनल आहे.

आता विचार करा मौल्यवान रत्नाने वा खड्याने धातूच्या अंगठीत कुणाच्या बोटांत जाऊन बसायला नकार दिला तर ? पण त्याला विचारतो कोण ? याच संदर्भाने स्त्रियांच्या बाबतीत नो मिन्स नो असा चित्रपट संपतो. तीन मधील एक मुलगी नॉर्थ इस्टमधीलच का ? तर या ईशान्य भारतातील मुलींकडे पाहण्याचा इतर भारतीयांचा दृष्टीकोन काय आहे हे तुम्हाला चांगलंच माहिती आहे. त्या तर कपाळावर अव्हेलेबल - वेश्या असा बोर्डच लाऊन फिरतात अशी खात्रीच आहे इतर भारतीयांची. म्हणून ती आंद्रिया कोर्टातच म्हणते मला इतर भारतीय मुलींपेक्षा जास्त अवहेलना सहन करावी लागते, का तर ती ईशान्य भारतीय आहे म्हणून. तिथे दिपक सहगल तिच्या राज्याच्या नावाचा म्हणजे मेघालयचा अर्थ कोर्टात सांगतात. कुणी मेघालयचा असा विचार केलाय का ? नाही ना ? आता ती ख्रिश्चनही आहे हा योगायोग नाही.

ईशान्य भारतात ख्रिश्चन खूप मोठ्या प्रमाणावर आहेत. तिसरी मुलगी फलक मुस्लीम आहे. फलक लग्न करून वेगळी झालेली का ? तिचे एक विवाहित पुरुषाशी संबंध का ? फलक पैसे घेतले असं खोट का सांगते कोर्टात ? या सर्व प्रश्नांची एकत्र उकल करूया कारण ती एकमेकात गुंतलेली आहेत. तर ती एकटी आहे. पहिला नवरा सोडून गेलाय. विधवा - एकट्या - परितक्त्या - टाकुन दिलेल्या - सोडून दिलेल्या - घटस्फोटीत स्त्रियांची प्रतिनिधी म्हणजे फलक. या सर्व स्त्रियांच्या तर कायम मागावरच असतात पुरुष. त्यांना कुठे कोंडीत गाठता येईल. कारण त्यांना कुणीच वाली नाही तर त्या सहज उपलब्ध होऊ शकतात आपल्याला. कशासाठीही. कधीही. केंव्हाही. म्हणूनच एक मुलगी असलेल्या सर्व केस पांढऱ्या झालेल्या पुरुषाची ही सोयीची प्रेयसी.

तीनही मुलींचे धर्म वेगळे का ? तर स्त्री कोणत्याही धर्माची असो तिच्याकडे बघण्याची भारतीय समाजाची एकच एक उपभोगी वृत्तीची पुरुषी चौकट आहे. ती कुठल्या एका धर्माची मक्तेदारी नाही. सर्व धर्म पुरुषसत्ताकच आहेत. अशा परिस्थितीत फलकची या केसमुळे नोकरी गेलीय. तिला पैशाची गरज आहे. ती जर फितूर झाली तर केसाचा निकालच लागेल याची खात्री असलेला विरोधी वकील तिला पैशाचे आमिष दाखून फितूर करतो राजवीर दिल्लीतच राज महालासारखं घर असून दोन मित्रांसोबत वेगळा का राहतो ? तीन मुलीही तशाच का राहतात ?

येथे तीन मुली आणि तिन मुलांचे तुलनात्मक चित्रण केले आहे. मुले घराबाहेर एकटे राहतात तर त्यांना कुणी काहीच विचारत नाही, मुली त्याच शहरात घर असून एकट्या का राहतात हा प्रश्न कोर्टात महत्वाचा ठरतो. तिथे दिपक सेहगल मुलींसाठीचे बाहेर राहण्याचे कोड ऑफ कंडक्ट सांगतो. ते कसे निरुपयोगी आहेत हे ही सांगतो. मुले बाहेर राहत असतील तर ठीक, मुली बाहेर राहत असतील तर वेगळे असे हे समीकरण लक्षात येण्यासाठी ही रचना आहे. राजवीरचा बाहेर राहण्याचा जो उद्देश आहे तो मुलींना लावला जातो आणि मुली बाहेर राहून जे करत आहेत त्यासाठी राजविरणे बाहेर राहणे अपेक्षित आहे. हे सर्व प्रतिकात्मक आहे. त्या पात्रांबद्दल नाही. मुलींच्या राहत्या घरात कोणत्या सुविचारांच्या फ्रेम्स लावलेल्या आहेत ? 'Bad Decisions Make GOOD STORIS' 'Long and winding road.

आता एवढं तर लक्षात आलं असेल की हा सुविचारच या चित्रपटाच्या कथेच्या मुळाशी आहे. Happiness is not a destination it is a way of life. हे या मुलींच्या दररोजच्या जगण्यातले तत्व आहे. या घटनेने त्या हसायला विसरल्या हे लक्षात आल्यावर त्या ठरवून हसतात. एकमेकींना गुदगुल्या करून हसवतात. Love isn't about counting the years, it's about making the years count. हे मिनलच्या खोलीतील लाकडी फ्रेम मध्ये कोरलेल वाक्य तिचं जगण्याचं तत्व सांगणार. तिला एक प्रियकर होता. आता नाही. तरीही ती आनंदी आहे.

Season Everything With LOVE. Keep a calm and take a break. हा त्या मुलींचा जगण्याकडे बघण्याचा दृष्टीकोन आहे. त्या राहतात त्या घराचा दरवाजा उघडला की समोरच पहिली फ्रेम दिसते... What I love most about my home is who I hare it with. हा त्यांच्या एकत्र एका घरात राहण्याचा विचार आहे. अशा अनेक फ्रेम्स लावलेल्या आहेत घरात. घर स्वतःच्या हाताने बनवलेल्या खूप साऱ्या कलाकृतीने सजलेलं आहे. त्यात सर्वत्र दिसतात त्या वेगवेगळ्या आकार - रंग - प्रकारचे-च्या मासे. याचं असं की मासा मेल आहे का फिमेल हे तुम्ही कसे ओळखाल. तर तुम्ही उघड्या डोळ्याने तुम्ही ते करूच शकत नाही. घरात एक क्लॅान फिश चे आर्टवर्क लटकवलेले आहे. ह्या प्रजातीचे वैशिष्ट म्हणजे यातील मादी मेली कि तिची जागा नर मासा घेतो आणि प्रजोत्पादनाची प्रक्रिया पुढे सुरु ठेवतो. अशी जेंडरची हजारो वेगळी वैशिष्ट असलेल्या हजारो प्रजातीचे-ची मासे निसर्गात आहेत.

डार्विनबाबाने सांगितलेली प्राणिमात्रांची उत्क्रांती त्यांच्यापासुनचीच. माणसं अशीच राहिली असती तर. मेल - फिमेल 'बघून' ओळखताच नसते आले तर. आधी कदाचित येतही नसतील. पण आता ओळखता येतात. तर आपण आताबाद्दलंच बोलतोय. मुलींच्या घरात माश्यांचे लटकते जिंगल का ? त्याचे हे पुराण. त्याउलट राजवीरच्या घरी भलीमोठी जुनी बंदूक फ्रेम करून लावलेली आहे. राजवीरच्या घरात त्याच्या फोटोची फ्रेम कशी लावलेली आहे ? तर त्याच्या चेहऱ्याचा खूप मोठा फोटो खुर्चीच्या लेवलवर ठेवला आहे. खूप गोल्फ स्टिक कोपऱ्यातील पोतडीत भरलेल्या आहेत. ह्या तद्दन पुरुषसत्ताक प्रतिमा आहेत. राजवीर हा या पुरुषसत्ताक मानसिकतेचाच प्रतिनिधी आहे. मात्र केस संपेपर्यंत त्याला आणि त्यासारख्याच प्रेक्षकाला स्त्रियांकडे आधी बघत होते त्यापेक्षा वेगळी दृष्टी दिली म्हणून केसचा निकाल लागते वेळी राजवीर ने चित्रपटात एकदाच चष्मा घातला आहे.

आता तो त्या चष्म्यातून बघण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यासोबतच आपणही. आता शेवटचे म्हणजे शेवटी चित्रपटाच्या कथेशी काहीही संबंध नसलेली एक पोलीस महिला केसाचा निकाल लागल्यावर सर्वात शेवटी कोर्टरूम बाहेर पडणाऱ्या दीपक सेहगलला डोळ्यात पाणी आणून धन्यवाद का देते ? तिचा काय संबंध ? तिथे जवळपास चित्रपट का संपतो ? तर त्याचे असे आहे की समाजात सर्वत्र मिनलच आहेत. मौल्यवान रात्नांसारख्या अंगठीत फसून आपल्या बोटांभवती फेर धरणाऱ्या. त्यांना पुरुषी व्यवस्थेने कायम फक्त उपभोगलं, हवं तेंव्हा नागवलं. त्यांच्या साठी लढणारा दिपक सेहगल मात्र त्यांना कुठेच सापडला नाही. पण तो मिनलला सापडलाय. कुणालातरी तर न्याय मिळाला. ह्या केस मध्ये न्यायाधीशाचे नाव होते सत्यजीत. त्यांनी सत्याच्या बाजूने निकाल दिला. परंतु प्रत्यक्षातील सत्यजीत फक्त नावापुरतेच उरलेत. म्हणून ह्या व्यवस्थेत असूनही त्या पोलीस महिलेला मात्र न्याय मिळाला नाही. या व्यवस्थेतील महिलाही महिलांच्या बाजूने लढू शकत नाहीत.

आठवा ती महिला पोलीस अधिकारी मिनल आणि मुलींना कशी वागणूक देते. तिची सुपर वूमन म्हणून कोर्टात होणारी निर्भत्सना. ह्या महिलाही पुरुषी व्यवस्थेला बळी पडतात. मग ही व्यवस्था यातील महिलांना इतर महिलांच्या विरोधात उभ्या करते. अशा पुरुषी व्यवस्थेने नागवलेल्या हजारो लाखो करोडो स्त्रियांच्या वतीने ती या एकमेव दिपक सेहगलला धन्यवाद देते. हे चक्र इथेच थांबणार नाही. ते कदाचित असेच सुरु राहील. ही प्रातिनिधिक गोष्ट आहे. या एका गोष्टीचे वर्तुळ इथे पूर्ण झाले म्हणून इथे चित्रपट संपतो. चित्रपटाच्या दिग्दर्शकाला या चित्रपटाला 'पिंक' नाव का दिले हा प्रश्न अनेकदा विचारला गेला. त्यांनी कधीच उत्तर न देता सांगितले की तुम्हाला चित्रपट बघितल्यावर कळेल पिंक चा अर्थ काय आणि हे नाव चित्रपटाला का दिले. आपल्याला तो अर्थ कळला का हा खरा प्रश्न आहे.

'पिंक' च्या कथानकाचे पूर्ण सार एकाच गाण्यात आहे. या चित्रपटातील एकमेव गाण्यात परस्पर विरोधी प्रतिमांचा वापर करून विषयाची दाहकता - धग जाणवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कारी कारी रैना सारी... या गाण्याचे बोल लक्षात घेतले तर विषयाची दाहकता जाणवेल. रोशनी के पांवो मे बेडिया, उजीयारे कैसे अंगारे जैसे, तितलिओन्के पंखोपर रख दिये गये पत्थर, रेशमी लीबासो को चिरते है कुछ खंजर अशा अनेक प्रतिमा सुन्न करणाऱ्या आहेत. ही काही गुलाबी कथा नाही. तो काळसर गुलाबी रंग आहे. जी या अर्थाची छटा आहे. हजारो वर्षांपासून महिला अन्याय सहन करत आल्या आहेत आणि पुरुष अन्याय करत आलेला आहे. पुरुषाने हा अन्याय किती काळ सहन केला असता. मानवी संस्कृतीने तिला साधा नाही म्हणण्याचा अधिकार दिला नाही.

नो. नो, युवर ऑनर. ना सिर्फ एक शब्द नही है. अपने आप मे एक पुरा वाक्य है. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण या व्याख्या की जरुरत नही होती. ना का मतलब ना ही होता है. NO means NO. And when someone says so, you STOP.

- (या लेखाचे लेखक हे चित्रपट विषयाचे अभ्यासक आणि संज्ञापन अभ्यास विभाग, न्यु आर्टस, कॉर्मस, सायन्स कॉलेज अहमदनगर महाविद्यालयात विभागप्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत.)