World Cancer Day; बाबुमोशाय जिंदगी बडी होनी चाहिए लंबी नही...

मुंबई - हिंदी चित्रपटांमध्ये अनेक कलाकारांनी वेगवेगळ्या आजारांशी संबंधित भूमिका केल्या आहेत. आज जागतिक कॅन्सर दिवस आहे. त्यानिमित्तानं बॉलीवूडमधील अशा चित्रपटांचा आढावा घेतला आहे. त्यात कॅन्सर आजारानं ग्रस्त झालेली व्यक्तिरेखा काही कलाकारांनी साकारली आहे. यामध्ये सुपरस्टार राजेश खन्ना यांच्यापासून शाहरुखपर्यंत सर्व कलाकारांचा समावेश आहे. कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजाराशी लढत देऊन जगण्याची प्रेरणा देणा-या या चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या मनात वेगळे स्थान निर्माण केले होते. सफर (1970)

आपल्या आगळ्या वेगळ्या भूमिकेनं अमाप लोकप्रियता मिळवलेल्या प्रसिध्द कलाकार राजेश खन्ना यांनी १९७० मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सफर नावाच्या चित्रपटात एका कॅन्सर पेशंटची भूमिका साकारली होती. असित सेन यांनी त्या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केलं होतं. या चित्रपटात राजेश खन्ना यांनी अविनाश नावाच्या तरुणाची भूमिका साकारली होती. तर शर्मिला टागोर यांनी नीला नावाच्या डॉक्टरती भूमिका केली होती. सगळं काही ठीक असतानाही अविनाश हा नीलाशी लग्न करायला नकार देतो. त्यावेळी तिला काही लक्षात येत नाही की असे का होत आहे. प्रत्यक्षात त्याला कॅन्सर आहे. तो आता फायनल स्टेजला आहे. हे कळाल्यावर तिला वाईट वाटते. असे या चित्रपटात दाखविण्यात आले आहे. आनंद (1971)

राजेश खन्ना यांनी १९७१ मध्ये आलेल्या आनंद मध्येही एका कॅन्सरग्रस्त तरुणाची भूमिका साकारली होती. आनंद सहगल नावाची भूमिका त्यांनी केली होती. तो कॅन्सरग्रस्त असून आपल्याजवळ सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ नाही हे त्याला माहिती असते. तरीही त्याच्याजवळ असणा-या सकारात्मक दृष्टीकोनातून तो त्या आजाराचा सामना करत असल्याचे दाखविण्यात आले आहे. या चित्रपटातील भूमिकेसाठी राजेश खन्ना यांना सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा फिल्मफेयर पुरस्कार मिळाला होता. याद रखेगी दुनिया (1992)

१९८९ मध्ये तेलगु भाषेत तयार झालेल्या गीतांजली चित्रपटाचा रिमेक १९९२ मध्ये याद रखेगी दूनिया या नावानं दीपक आनंद यांनी तयार केला होता. तेलगुमधल्या सिनेमाचे दिग्दर्शन मणिरत्नम यांनी केले होते. हिंदीतील चित्रपटामध्ये आदित्य पांचोली आणि रुखसार रहमान यांनी काम केले होते. यात आदित्य पांचोलीनं विक्की नावाची व्यक्तिरेखा साकारली होती. ज्यात तो कॅन्सरनं पीडित असल्याचे दाखविण्यात आले होते. हवा बदलासाठी विक्की जेव्हा दुस-या गावी जातो तिथए त्याची भेट नैनाशी होते. तिलाही कॅन्सर असतो. असे दाखविण्यात आले आहे. कल हो न हो (2003)

किंग खान असणा-या शाहरुख खानने कल हो ना हो चित्रपटात एका कॅन्सरग्रस्त तरुणाची भूमिका साकारली होती. निखिल आडवाणीननं या चित्रपटाचे दिग्दर्शनं केलं होतं. याबरोबरच सैफ अली खान आणि प्रिती झिंटा यांच्याही प्रमुख भूमिका चित्रपटात आहेत. शाहरुखनं या चित्रपटात अमन माथूरची भूमिका साकारली होती. शाहरुखला या भूमिकेसाठी फिल्मफेयरचं अॅवॉर्ड मिळाले होते. वक्त- द रेस अगेंस्ट टाइम (2005)ॉ

विपूल शाह यांनी दिग्दर्शन केलेल्या वक्त- द रेस अगेंस्ट टाइम चित्रपटात महानायक अमिताभ यांनी कॅन्सर पेशंटची भूमिका केली होती. इश्वरचंद ठाकूर ही भूमिका त्यांनी साकारली होती. त्यात इश्वरचंद आपल्या मुलाला त्याला जबाबदारीची जाणीव व्हावी म्हणून घरातून हाकलून देतात. आदित्यची भूमिका अक्षय कुमारनं साकारली होती. विपूल यांना एका गुजराती नाटकावरुन या चित्रपटाची संकल्पना सुचली होती. ऐ दिल है मुश्किल (2016)

२०१६ मध्ये प्रदर्शित झालेला म्युझिकल रोमांटिक चित्रपट म्हणून ऐ दिल है मुश्किलचे नाव घेता येईल. त्यात रणवीर आणि अनुष्का शर्मा यांच्या मुख्य भूमिका होत्या. तर ऐश्वर्या राय आणि फवाद खान यांनी सहकलाकार म्हणून काम केले होते. चित्रपटात अनुष्कानं अलीजा खानची भूमिका साकारली आहे. तिला ४ थ्या स्टेजचा कॅन्सर आहे. अयानला ही गोष्ट उशिरा समजते. तो तिला नेहमी खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो हे दाखविण्यात आले आहे. दिल बेचारा (2020)

मागील वर्षी लॉकडाऊनच्या वेळी सर्वात चर्चेत आलेला चित्रपट म्हणजे दिल बेचारा. सुशांतसिंग राजपूतचा तो शेवटचा चित्रपट होता. त्याच्या जोडीला अभिनेत्री संजना सांघी दिसली होती. यात दोन्ही कलाकारांना कॅन्सर असल्याचे दाखविण्यात आले होते. दोघेही हसत खेळत आयुष्याला सामोरं जातात. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्याला प्रेक्षकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता.

