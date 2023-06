By

WTC Final Anushka Sharma Trolled : बॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीची पत्नी अनुष्का शर्मा ही भारतातील मोठी सेलिब्रेटी आहे. त्यामुळे वेगवेगळ्या कारणामुळे ती ट्रोल होणे स्वाभाविक आहे. WTC ची फायनल पाहण्यासाठी गेलेल्या अनुष्कावर आता नेटकऱ्यांनी वेगवेगळे आरोप करण्यास सुरुवात केली आहे. Anushka Sharma trolled When Virat kohli got out

ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध भारताचा लाजीरवाणा पराभव झाला. यामध्ये तो पराभव अनेक नेटकऱ्यांच्या जिव्हारी लागला आहे. भारत परदेशात गेला की खेळतच नाही या मतावर नेटकरी पुन्हा ठाम राहिले आहे.त्याला कारणीभूत भारतीय संघाची कामगिरी आहे. यासगळ्यात अनेकांनी त्या पराभवाला अनुष्का कशी जबाबदार आहे हे सांगितले आहे. तिला सोशल मीडियावर ट्रोल करणयात आले आहे.

नेटकऱ्यांनी केलं ट्रोल...

विराट कोहलीला WTC च्या फायनलमध्ये त्यादिवशी अर्धशतक करण्याची संधी होती. मात्र तो ४९ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर चाहत्यांची मोठी निराशा झाली. भारताला मोठ्या धावसंख्येनं पराभव स्विकारावा लागला. अनेकांनी सोशल मीडियावर टीम इंडियावर जे नाही ते आरोप केले. आयपीएलमधून बक्कळ पैसा कमविण्याची संधी असल्यावर मुख्य सामन्यांमध्ये टीम इंडिया खेळत नाही. असे आरोप बिनदिक्कतपणे नेटकऱ्यांनी केले.

यासगळ्यात विराट कोहलीची पत्नी प्रसिद्ध अभिनेत्री अनुष्का शर्माला नेटकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात ट्रोल केले आहे. ती फायनल पाहण्यासाठी आली होती. विराट आऊट होताच अनेकांनी अनुष्कावर आगपाखड केली आहे. तू मॅच पाहायला येतेच कशाला, तू आली की भारत हारतोच. असे आतापर्यत दिसून आले आहे. विराट आऊट होताच अनुष्काला देखील मोठा धक्का बसला होता. तिच्या त्या रिअॅक्शनचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता.

अनुष्काला यापूर्वी देखील सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी ट्रोल केल्याचे दिसून आले आहे. काही नेटकऱ्यांनी तर अनुष्काला पनोती असंही म्हटलं आहे. तर काहींनी अनुष्काला ट्रोल करणाऱ्यांना झापले आहे. अनुष्काचा यासगळ्यात काय दोष, ती आली म्हणून इंडिया हारली असे म्हणणे कितपत योग्य आहे, तिला ट्रोल करुन काय होणार आहे, दरवेळी इंडिया हारल्यानंतर तिला बोलणं चुकीचं आहे अशा शब्दांत काहींनी अनुष्काची पाठराखण केली आहे.