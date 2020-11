'50 रुपये द्या, यशराजच्या बॅनरचे सुपरहिट चित्रपट पाहा' 

मुंबई - बॉलीवूडमध्ये प्रसिध्द असणा-या यशराज बॅनरने आपल्या चाहत्य़ांसाठी एक आगळी वेगळी आनंदाची मोठी पर्वणी दिली आहे. यशराजच्या बॅनरचे अनेक चित्रपटांची आठवण रसिकांनी आपल्या ह्रद्यात जपून ठेवली आहे. आता त्यांनी दिवाळीचा मुहूर्त साधून चाहत्यांसाठी एक खास योजना आखली आहे.

यशराज फिल्मचं हे अनोखं गिफ्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडणार का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. कोरोनामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून थिएटर बंद असल्याने निर्माते, दिग्दर्शक यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या होत्या. आता चित्रपटगृहे सुरु करण्यासाठी शासनाकडून परवानगी देण्यात आली असली तरी त्याला प्रेक्षकांचा कितपत प्रतिसाद मिळणार याबाबत शंका आहे. प्रेक्षकांची पावले थिएटरकडे वळावीत यासाठी आता यशराजने पुढाकार घेतला आहे.

This Diwali, grab the best seats in the house! YRF 50 Big Screen Celebrations is bringing the biggest blockbusters back to the big screen, one more time. Catch them only at @_PVRCinemas, @INOXMovies and @IndiaCinepolis #YRF50

