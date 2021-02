सुपर ब्रेन 'शकिरा' IQ 140 पेक्षा जास्त; येतात चार भाषा

मुंबई - मनोरंजन जगतात जे प्रसिध्द व्यक्तिमत्वे जगभर आहेत त्यात एक नाव शकिराचे आहे. कमी वयात तिच्या वाट्याला आलेली प्रसिध्दी, तिचं वैयक्तिक आयुष्य, बिनधास्त जगणे, मनाला आवडेल त्यात रस घेऊन त्यात नेत्रदीपक कामगिरी करणे तिला साधले आहे. शकिरा तिच्या डान्स आणि गायनासाठी जगप्रसिध्द असणा-या शकिरानं सामाजिक कामांमध्ये घेतलेला सहभाग सर्वांच्या चर्चेचा विषय आहे. काही वेळा ती तिच्या वागण्यामुळे वादाच्या भोव-यातही सापडली होती. सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय असणा-या शकिराचा चाहतावर्गही मोठा आहे. शकिराचं पूर्ण नाव शकिरा इसाबेल मेबारक रिपोल असे आहे. तिचं टोपणनाव शकी आहे. या नावानेही ती प्रसिध्द आहे. ती तिच्या आई वडिलांना असलेलं आठवं अपत्य आहे. शकिराचे वडिल हे वंशानं लेबनिझ असून तिची आई स्पॅनिश - इटालियन आहे. तिच्या वडिलांचे नाव विल्यम मेबारक चॅडिड तर आईचे नाव निदिया डेल कारमेन रिपोल टोरॅडो असे आहे. शकिराच्या नावाचा अर्थ आहे महानत्तम काम करणारी व्यक्ती, आनंदाचा ठेवा जपणारी व्यक्ती असाही अर्थ त्या नावाचा असल्याचे सांगितले जाते. “Laundry Service” हा शकिराचा पहिला अल्बम होता. त्याला ४ वेळा प्लॅटिनियम अॅवॉर्ड मिळाला. तिनं त्या अल्बमचे नाव “Laundry Service” असे ठेवण्यामागचे कारण म्हणजे तिला असलेली स्वच्छतेची आवड. Pies Descalzos हा तिचा तिसरा अल्बम होता. तो त्यावेळी अमेरिकेमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाला होता. शकिराचे नाव तेव्हा Antonio de la Rua शी जोडले गेले होते. तो अर्जेटिनाचे अध्यक्षांचा मुलगा होता. शकिरा ज्यावेळी लहान होती तेव्हा तिला कोलंबियाच्या एका फेस्टिव्हलमध्ये सादरीकरण करण्याची संधी मिळाली. तिनं त्या संधीचे सोने केले. तिच्या “Eres.” या गाण्याला तिस-या क्रमांकाचे पारितोषिक मिळाले होते.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) शकिराचा आय क्यु हा १४० पेक्षा जास्त असून तिला स्पॅनिश, इंग्लिश, इटालियन आणि पोर्तुगीज या भाषा बोलता येतात. शकिरा ही Gloria Estefan यांची मोठी चाहती आहे. तिनं त्यांच्यासाठी एक लॅटिन म्युझिक तयार केले होते. शकिराला तिच्या आजीनं बेली डान्स शिकवला. जगप्रसिध्द डान्सर असण्यासोबतच ती चांगली पेंटरही आहे. जर ती गायिका झाली नसती तर तिला मानसोपचारज्ञ किंवा अंतराळवीर व्हायला आवडले असते. असे तिनं एका मुलाखतीत सांगितले. शकिरानं प्रसिध्द लेखक ग्रॅब्रिएल ग्रासिया मारक्वेझ यांच्यासोबत एका सोशल फाऊंडेशनची स्थापना केली आहे. ही संस्था गरीब मुलांसाठी काम करते. शकिरानं आपल्या ब-याच कार्यक्रमांमध्ये पायात काही न घालताच सादरीकरण केले आहे. तुम्हाला कदाचित खोटं वाटेल पण शकिरा ही बॉलीवूड चित्रपट आणि संगीताची मोठी चाहती आहे. प्रेग्नंसीच्या तिस-या महिन्यात शकिरानं आपल्या मिलान नावाच्या मुलासोबत तिचा एक अल्बम रेकॉर्ड केला होता. २०११ मध्ये एका स्पॅनिश फुटबॉल खेळाडू सोबत आपण रिलेशनशीप मध्ये असल्याचे तिनं जाहिर केले होते.





