बड्या थकबाकीदारांना महापालिकेचा दणका ! 

औरंगाबाद : थकीत मालमत्ता कर भरण्यासाठी वर्षानुवर्षे नोटिसा बजावल्यानंतर शहरातील अनेक जण या नोटिसांना केराची टोपली दाखवीत आहेत. त्यामुळे महापालिका अशा सुमारे २५ मालमत्ताधारकांना मोठा दणका देण्याच्या तयारीत आहे. जप्तीची कारवाई करण्यात आलेल्या या मालमत्ता लिलाव केल्या जाणार आहेत. लिलावामध्ये प्रतिसाद मिळाला नाही तर मालमत्तेवर थेट महापालिकेचे नाव लावण्याची कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मालमत्ताकराची शहरात कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे तर दुसरीकडे महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. त्यामुळे थकीत मालमत्ताकर वसूल करण्यासाठी महापालिकेने मोहीम हाती घेतली आहे. एक लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची यादी तयार करण्यात आली आहे. यातील व्यावयासिक मालमत्ताधारकांकडून पहिल्या टप्यात वसुली केली जाणार आहे. त्यासोबत वर्षानुवर्षे कर न भरणाऱ्या सुमारे २५ मालमत्तांचा लिलाव करण्यासंदर्भात प्रशासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा या मालमत्तांवर गेल्यावर्षी जप्तीची कारवाई करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यापुढील म्हणजेच लिलावाची कारवाई लवकरच केली जाणार असून, लिलावात प्रतिसाद मिळाला नाही तर नियमानुसार या मालमत्ता महापालिकेच्या नावावर करून घेण्याची पुढील कारवाई असेल. या मालमत्ताधारकांकडे कोट्यवधी रुपयांचा कर थकीत आहे. वर्षानुवर्षे कर थकविणाऱ्यांनाच जबर बसविण्यासाठी अशा प्रकारची कारवाई महापालिकेतर्फे पहिल्यांदाच केली जाणार आहे. वर्षभरापासून फायली धूळखात तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी थकीत मालमत्ता करापोटी जप्त केलेल्या २५ मालमत्ता लिलाव करण्याचा निर्णय घेत, फाईल तयार केली होती. मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर या फाईल धूळखात पडून होत्या. कर निर्धारक व संकलक म्हणून साहाय्यक आयुक्त नंदकिशोर भोंबे यांनी पदभार घेताच या फाईलवरीची धूळ झटकली आहे. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा एकूण थकबाकी सहाशे कोटीच्या वर मालमत्ता कराच्या थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. यंदा दोनशे कोटीच्या वसुलीचे उदीष्ट प्रशासनाने ठरवून घेतले आहे. असे असले तरी एकूण थकबाकीचा आकडा तब्बल सहा कोटीच्यावर गेला आहे. मात्र यातील अनेक मालमत्तांना डबल कर लागलेला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात हा आकडा निम्माच असू शकतो, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा ( संपादन :मधुकर कांबळे )

