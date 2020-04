Corona Virus : कोरोना चाचणीत औरंगाबाद देशात दुसरे : आस्तिककुमार पांडेय 

औरंगाबाद - कोरोना विषाणूचे रुग्ण गेल्या तीन दिवसांत शहरात झपाट्याने वाढल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण वाढल्यानेच रुग्ण समोर येत आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशात सर्वाधिक चाचण्या मुंबईमध्ये होत असून, त्यापाठोपाठ औरंगाबाद शहराचा क्रमांक लागतो. आत्तापर्यंत २,५८६ जणांचे स्वॅब घेऊन तपासणी करण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी बुधवारी (ता. २९) सांगितले. कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या गेल्या तीन दिवसांत ७५ ने वाढली आहे. त्यामुळे एकूण रुग्णसंख्या १२८ वर गेली असून, वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महापालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबद्दल आयुक्त म्हणाले, की यापूर्वी आढळलेले कोरोनाबाधित रुग्ण व त्यांच्या घराच्या परिसरातील नागरिक व संपर्कातील नागरिकांना क्वारंटाइन करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. त्यानुसार समिती स्थापन करून चारशेपेक्षा जास्त जणांना क्वारंटाइन करण्यात आले. औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा नव्याने आढळलेले रुग्ण त्यातीलच आहेत. हे रुग्ण बाहेर फिरले असते तर आणखी फैलाव वाढला असता. दरम्यान, कोरोना चाचण्यांचे प्रमाणदेखील वाढविण्यात आले आहे. आत्तापर्यंत २,५८६ जणांचे नमुने घेऊन तपासणी करण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही संख्या मुंबईपाठोपाठ देशातील सर्वाधिक आहे. मुंबईत दर दहा लाखांमागे तीन हजारपेक्षा जास्त चाचण्या होत आहेत, तर आपल्या शहरात हेच प्रमाण दोन हजारांच्या जवळपास आहे. तामिळनाडूत १४६०, दिल्ली ७२७, केरळ ५८९ असे प्रमाण आहे, असे प्रशासकनी सांगितले. मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा तरुण घेऊन येताहेत घरात कोरोना घरातच थांबणे, मास्कचा वापर व सॅनिटायझरचा वापर हेच कोरोनावर मात करण्याचे सध्याचे तंत्र आहे. मात्र अनेक तरुण आपल्याला काहीच होत नाही, अशा आविर्भावात शहरभर फिरत आहेत. शहरातील कोरोनाबाधित रुग्णांचा अभ्यास केला असता २० ते ४० वयोगटातील तरुणांचे प्रमाण जास्त आहे. त्यांच्याकडून घरातील वृद्धांना बाधा होत असून, वृद्धांच्या मृत्यूचे प्रमाण मात्र जास्त आहे. त्यामुळे नागरिकांनी कोरोनावर मात करण्यासाठी घरातच थांबून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले. महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

